Un fuerte encontrón tuvieron las panelistas del programa de farándula “Sígueme“, Daniella Campos y Daniela Aránguiz, esto en medio del debate que se desarrollaba por la decisión de la actriz Mane Swett de vender su departamento.

En este contexto, las figuras de televisión debatían sobre si la ex Brujas estaba pasando por una crisis económica, cuando fue interrumpida por Aránguiz: “Es que ‘a mí me contaron, a mí me contaron’ es que estás hablando todo el programa”, dijo imitando las frases de Campos.

Ante ello, su colega le rebatió: “Te escuché todo el programa, yo a ti Daniela. No seas falta de respeto, de verdad te lo digo”. “Esta se vuelve loca”, le lanzó en medio la exesposa de Jorge Valdivia.

Sobre lo mismo, la gemela le dijo: “Eso se llama ser mal educada”. Esto originó el enojo de Aránguiz, quien no dudó en decirle repetidas veces que la “mal educada” era ella.

La acción de Daniela Aránguiz provocó que el conflicto escalara y ambas comenzaran a gritarse desde un lado del estudio al otro, a la vez que Campos la apuntaba con el dedo.

En ese momento Julia Vial tuvo que intervenir tratando de calmar los ánimos, se puso de pie en medio del set diciéndoles “me aburrieron”, sin embargo, las panelistas continuaban el altercado a sus espaldas, mientras se gritaban “ordinaria” y “falta de respeto”.

Debido a lo fuerte del altercado, el programa fue editado y cortó el momento para poner una pausa publicitaria, sin mostrarlo por completo. Sin embargo, para la conclusión del programa, Daniella Campos ya no se encontraba en el estudio.