Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) expresó su respaldo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que se decretara prisión preventiva en su contra por el caso Achifarp, calificando la medida judicial como "inédita e insólita" y destacando su apoyo a la comuna donde está la sede del sindicato. A pesar de esto, la actriz Claudia Pérez, miembro del sindicato desde hace más de seis años, rechazó públicamente el comunicado en sus redes sociales, argumentando que el sindicato no debería emitir declaraciones partidistas, ya que no representa a todos sus asociados, recordando que son un sindicato y no un partido político, enfocándose en la defensa de los derechos laborales de manera democrática.