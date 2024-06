El transformista argentino Sofía Camará, también conocido como “Sabélo”, es el nuevo integrante de “¿Ganar o Servir?”, el reality show de Canal 13.

En su sorpresivo e intenso primer día, Sabélo dejó postales para el recuerdo. Como su primer careo con Botota Fox, antiguo rival en “The Switch”, quien lo recibió con gusto en la casona-estudio. “No estés tan contenta porque en esta casa hay lugar para un solo transformista”, le advirtió Sofía.

Amanda, sin embargo, la designó a ella como “Sirvienta de Botota”, con lo que se integró al equipo “Soberanos”.

Gala sobre Raimundo: “Tiene 25 años. Es como el colágeno. Lo estoy disfrutando, no me doy tantos rodeos”

Tras ser presentado a sus compañeros de reality, algunos no tardaron en apodarlo “la prima de Oriana”.

En otro pasaje del capítulo, el transformista se acercó a Gala, a quien conocía previo al encierro, y la española de inmediato le confesó su relación con Raimundo.

“Tiene 25 años, es como el colágeno, lo estoy disfrutando, no me doy tantos rodeos. No necesito que nadie me diga cuáles son los tiempos correctos, si quiero vivirlo y disfrutarlo, lo hago. Puedes estar tres años en una relación y darte cuenta de que no era, o estar tres semanas y pasarlo increíble”, dijo Gala.

“¿Ganar o Servir?”: El escándalo del café con sal

A la hora del almuerzo, dentro de las 24 horas de venganza que dejaron a “Soberanos” como los Sirvientes de “Resistencia”, el equipo liderado por Pangal se sintió “pasado a llevar”.

Entonces, cuando Raimundo le pidió a Oriana que preparara cafés, la europea planificó una venganza junto a Fran. Y ambas, acompañadas por Sabélo, sirvieron las bebidas en tazas ya usadas. Y por si fuera poco, a la de Faloon, le agregaron sal en vez de azúcar. “Se va a poner histérica”, adelantó Sofía.

Revisa a continuación el momento del “escándalo del café en “Ganar o Servir”: