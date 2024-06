En el 2012 el actor nacional Gastón Salgado interpretó a Claudio en la serie de TVN, El Reemplazante. En la producción interpretó a un temido narcotraficante.

Este fue el primer papel profesional y en la pantalla que tuvo el actor criado en San Joaquín. Pese a ello, se convirtió en un personaje memorable y recordado hasta hoy.

Y es que la popularidad de la serie resurgió en medio de la pandemia, cuando el streaming de Netflix se hizo con los derechos y volvió a emitirla para nuevos fanáticos. Fue así que se popularizó la tensa, pero también graciosa escena de las empanadas de queso.

En ella, Gastón Salgado, en su personaje de Claudio, mantiene una conversación con Maicol a quien aconseja para adentrarse en su mundo: “Ya me demostraste que tení’ actitud, un trabajo de verdad, con plata de verdad, ¿te parece?”, le dice al personaje de Sebastián Ayala.

Pero en el fondo se escucha el sonido de un cuchillo cortando algo sobre una mesa. “¿Por qué estai’ picando cebolla voh’?”, le dice a su socio “Hamster”, quien usando un delantal de cocina prepara los ingredientes del pino para una empanada.

“¿No andabai’ antojado de empanadas voh?”, le responde. “Pero empanadas de queso poh’ ahueonao"”, le dice antes de romper en risas el tenso momento.

Ahora, sobre ello, el actor detrás de Claudio reveló que esa parte de la escena fue completamente improvisada. “Se prestaba para el humor. Y teníamos muy buena onda con el (Gonzalo) Canelo, el “Hamster” (su socio), nos hicimos amigos. El director, Nico Acuña, antes de cortar (la escena) nos daba un espacio para que el actor inventara y aparecieran cosas nuevas”, comenzó relatando a La Cuarta.

“Esa fue improvisada, no está en el guion. Hay otras muy buenas también. Terminaba la escena y todos esperaban el chiste, estaba la presión de “qué va a decir este hueón”“, admitió.

Pero esta no fue la única, puesto que cuando el personaje de Karla Melo le revela que está embarazada, este también hace un chiste al respecto: “Una maquilladora, la Sandra, me sopló una idea para una escena también icónica en que estoy con la Flavia (Karla Melo), que me dice que está embarazada, nos peleamos, el “Hamster” la echa, él me queda mirando y le digo: “¿Vo también estai embarazada?”“, recordó Salgado.