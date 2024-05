La abogada Leonarda Villalobos, quien grabó los audios clave en el Caso Audios que involucra al abogado Luis Hermosilla por presunto pago de coimas al SII, reveló en una entrevista con CHV Noticias que decidió grabar una reunión con Daniel Sauer y Hermosilla para confrontarlos por el uso indebido de su empresa y la de su esposo en facturas falsas. A pesar de que inicialmente no planeaba compartir el audio, finalmente lo hizo, pero nunca imaginó que se filtraría meses después. Villalobos, a quien Hermosilla se refirió como "psicópata bien orientada", señaló que no se arrepiente de grabar los audios, aunque lamenta la confianza depositada en una colega. La abogada también destacó el impacto negativo del caso en su familia, especialmente en sus hijos, debido a las repercusiones públicas.

Leonarda Villalobos, la abogada que grabó los audios que ubicaron al abogado Luis Hermosilla bajo investigación por un presunto pago de coimas a funcionarios del SII en el denominado Caso Audios.

En una entrevista con CHV Noticias, Villalobos habló sobre su papel en el caso.

“Pasé de ser una abogada completamente inadvertida, de bajo perfil, a estar en el ojo del huracán“, dijo Villalobos. Su nombre comenzó a sonar con fuerza el 14 de noviembre pasado, cuando se convirtió en la protagonista del Caso Audios.

Villalobos explicó que decidió grabar una reunión con el empresario Daniel Sauer y Luis Hermosilla el 22 de junio de 2023. “Llegué a esa reunión con la absoluta convicción de grabarla“, dijo. “Quería encarar a Daniel, saber por qué había utilizado mi empresa y la de mi marido para esto, sin ningún tipo de conocimiento ni autorización personal mía”, sostuvo.

Según Villalobos, se dio cuenta de que estaban haciendo facturas falsas a su nombre y al de su marido. En esa línea, explicó que la idea era decirle y “demostrarle a Rodrigo Topelberg lo que estaban haciendo”.

Después de grabar la reunión, Villalobos contactó a Rodrigo Topelberg, pero él le dijo que estaba muy ocupado y que lo hablara con su abogada, quien a su vez es su esposa. “Nos juntamos en un Starbucks. Yo la hago escuchar parte del audio. Nunca tuve la intención de entregárselo nunca, porque era algo privado“, añadió Villalobos.

A pesar de la insistencia de la abogada de Topelberg, Villalobos finalmente envió el audio, pero nunca imaginó que se filtraría meses después.

Cuando se le preguntó por qué Luis Hermosilla se refería a ella como la “psicópata bien orientada”, Villalobos respondió: “Yo no sé si es un halago o un disgusto. Creo que lo dice por el hecho de haber resumido en 48 horas el caso entero“.

A pesar de las consecuencias, Villalobos insiste en que no se arrepiente de haber grabado los audios. “No me arrepiento de haber grabado el audio para nada. Me arrepiento de otra cosa. De haber sido tan confiada. De haber creído en una mujer. En una colega”, dijo.

Al final de la entrevista, Villalobos reflexionó sobre el impacto del caso en su vida. “Ha sido complejo. Por mi marido, que nunca supo lo que yo había estado haciendo. Me arrepiento por mis niños. Han tenido que soportar cosas que no corresponde que soporten“, concluyó.