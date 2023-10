La última transmisión de Tierra Brava, reality de Canal 13, estuvo cargada de momentos tensos y coqueteos cruzados. En el capítulo de este domingo, tras una mística actividad con un vidente, los participantes vivieron situaciones románticas que encendieron los ánimos de la casa hacienda ubicada en Perú.

Además, la pelea entre ‘Chama’ y ‘La Fiera’, por unos dichos de la primera, dejó secuelas en ambos equipos. Todo habría comenzado con un chisme creado por Luis Mateucci, el capitán del grupo ‘Puro Fuego’.

Asimismo, hoy se definirá el nuevo eliminado del programa, entre el modelo Jhonatan Mujica y el influencer Simón de la Costa.

Besos cruzados en Tierra Brava

Los participantes de Tierra Brava participaron en una mística actividad. Esta contó con la visita de un vidente andino, llamado Roberto Granda, quien vaticinó el destino de los jugadores tanto dentro como fuera de la casa.

Luego de la instancia, Luis Mateucci recordó una antigua promesa de Pamela Díaz: besar al ganador de la prueba de salvación. Esta competencia involucraba a Fabio Agostini, Jhonatan Mujica y Simón de la Costa.

Después de unas preguntas, que demostraron el interés de Agostini y la reticencia de Díaz, ambos se besaron por aproximadamente 5 segundos.

Eva Gómez entró en acción. Como forma de hacer justicia, la animadora propuso que Jhonatan besara Shirley. Frente a los ánimos de los otros participantes, ambos se besaron apasionadamente, lo que causó molestia en Pamela Díaz.

“Así no se besa”, dijo ‘La Fiera’, y besó nuevamente a Fabio, para luego volver a la casa.

Posteriormente, Jhonatan Mujica y Pamela Díaz sostuvieron una conversación, donde se recriminaron los recientes acontecimientos. “Con lo que costó que me dieras un beso a mí. Y este fue largo, lo vi, tuvo lengua y todo”, le reclamó Jhonatan. “Y van a ser más largos”, adelantó, molesta, Pamela.

Y no fueron los únicos disgustados. Miguelito, quien desde un inicio se mostró cercano a Shirley Arica, le pidió explicaciones a la peruana. “¿Para qué te tengo que dar explicaciones?”, contestó ella, a lo que el ex “Morandé con Compañía” comentó, en tono de broma, que Shirley “es una traicionera y me rompió el corazón”.

Rumores en la casa

El último capítulo del reality de Canal 13 tuvo un momento de tensión entre ambos equipos. Todo comenzó cuando Shirley Arica le contó a Pamela Díaz que, según palabras de Eva Gómez, Alexandra Méndez –‘La Chama’- la insultó duramente a sus espaldas.

Sin embargo, Eva negó las supuestas palabras de ‘Chama’ y le contó lo sucedido a ‘La Fiera’, quien comenzó a gritarle a la venezolana “mentirosa” desde la cocina. “Pasa bruja. Ven para acá”, gritó Méndez, acostada con Luis desde la habitación.

Mientras tanto, Luis Matteuci, quien inició el rumor, guardaba silencio. Tras la tensa pelea entre las mujeres de la casa.

Chama le reclamó a Luis que se equivocó al iniciar el problema, y que después no se involucró a defenderla de Pamela, mientras que ella siempre lo defiende a él. “No voy a ayudarte en nada, y si digo algo negativo de ti vas a ver lo que se siente”, le advirtió la venezolana.