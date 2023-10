Un momento particularmente tenso vivieron Pamela Díaz y Luis Mateucci en Tierra Brava. Esto se dio en medio de una dinámica similar a una conferencia de prensa.

De acuerdo a lo expuesto por Canal 13, quien arremetió primero fue el argentino, quien cuestionó el romance entre ‘La Fiera’ y el modelo Jhonatan Mujica.

En el adelanto de la estación pudo verse que, tras aquella intervención, Díaz tomó el micrófono para contrapreguntar.

“Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada (…) Daniela Aránguiz, ¿Qué pasaría si ella entrara al reality, seguiría con la Chama?”, indicó.

Pamela Díaz encara a Mateucci

La consulta puso bastante nervioso al argentino, quien bastante serio se limitó a responder: “Ufa, no sé”.

Pero la situación no quedó ahí, ya que la panelista de TV insitió en la interrogante, a lo que el trasandino lanzó: “Tiene que entrar. No, no sé”.

Por su lado, Pamela Díaz cerró la discusión lanzando con ironía: “Ok, que buena respuesta”.

Rumores aseguran que Daniela Aránguiz estaría negociando para ingresar por algunos días al programa, que actualmente se graba en Perú.

El cruce entre Díaz y Mateucci será expuesta en el capítulo de este martes del reality show de Canal 13.