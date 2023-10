La producción del reality decidió si se aceptaría o no la expulsión de Pincoya y Coni finalmente anunció que seguirá en la casa.

La noche de este domingo se conocieron todos los detalles de la pelea entre Constanza (Coni) Capelli y Jennifer Galvarini, alias “Pincoya” en Gran Hermano, que detonó en una posible expulsión o renuncia del programa.

Recordemos que después de la fuerte discusión, que terminó con gritos y algunos empujones, Coni se acercó al confesionario para pedir que Pincoya fuera eliminada por agresión: “O se va ella o me voy yo”, sentenció.

Ahora, el programa en vivo de la noche que culminará con la gala de eliminación de cada domingo, inició con un sobre rojo en manos de los animadores, que sería finalmente la resolución de producción respecto a la petición de Coni.

Cabe señalar que la pelea ocurrió durante la fiesta del viernes, cuando Coni notó que Pincoya estaba acercándose a Sebastián y Francisca, con quienes tuvieron conflictos en el pasado. Allí Coni acusó a su amiga de “desleal” y “traidora”, manifestando despues que la habría agredido: “no quiero que esa mujer me toque”, dijo entre gritos.

¿Cuál fue la decisión de Gran Hermano sobre el conflicto de Pincoya y Coni?

Para comunicar la decisión de Gran Hermano a Coni, la producción le pidió que se dirigiera al zoom para mantener en privado su petición y que no escucharan el resto de sus compañeros.

Allí Coni pudo decir algunas palabras antes de conocer la decisión, donde explicó que se sentía mal desde antes de la fiesta e incluso reveló que asistió al confesionario para pedir su renuncia antes de discutir.

Pese a ello, recibió contención por parte de la producción del programa, por lo que se sintió más tranquila para asistir a la fiesta. “El mismo día renuncié dos veces. Sentí que de verdad estaba en un momento muy triste, de mucha angustia“, confesó.

Asimismo, aseguró no creyó que la petición que hizo en el confesionario sería tomada en serio por la producción y que momentos después se dio cuenta de que en realidad no se sintió agredida por Pincoya. “Voy a ser sincera, me sorprende esta situación”, admitió Coni.

Finalmente, Gran Hermano decidió mantener a Pincoya en la casa, puesto que tras revisar las imágenes de la fiesta, se concluyó que no hubo una agresión como tal. Por otro lado, Coni decidió retirar su renuncia y permanecer en el reality.

En la misma línea, se le pidió a Constanza que no revelara lo conversado con Gran Hermano en el zoom, “al menos por el momento”, comentó Julio César Rodríguez.