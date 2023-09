Valentina Torres, de 24 años, es la quinta concursante confirmada para unirse a Tierra Brava, el nuevo reality show de Canal 13 que llegará a las pantallas en octubre próximo.

La joven que se hizo conocida por su gran parecido con su mejor amiga Francisca Maira, la recién eliminada concursante de Gran Hermano que se caracterizó por sus peleas y polémicas dentro del encierro, se definió a sí misma como una persona “loca” e “impulsiva”.

“Según yo como que nos potenciamos con la Fran. Somos tan amigas que pasamos todo el tiempo juntas y hablamos igual, tenemos los mismos códigos, decimos las mismas estupideces“, comentó sobre sus similitudes.

“Ahora que la veo desde afuera me doy cuenta de que es como verme a mí, y quizás cuando la gente me vea va a pensar que me creo la Fran, pero así es como somos no más. Agradezco tener esta personalidad y también tener alguien que la comparta, porque nos entendemos muy bien y no nos cansamos la una de la otra”, aseguró además de afirmar que se contiene menos a la hora de enfrentar conflictos.

La joven, quien se presentó con su sobrenombre “Guarén”, reveló que este nace durante su infancia: “A los dos años estaba recién aprendiendo a caminar y me llevaron al supermercado y al volver se dieron cuenta que había metido varias botellas de vinagre a mi coche. Entonces dijeron que esta niñita era una rata. Otra vez me llevé una caluga y un paquete de chicles de una tienda. Y cuando crecí mi papá me dijo que, como ya era una mujer, en vez de rata pasé a ser un guarén“.

Valentina Torres también contó que su llegada a Tierra Brava es su oportunidad de cumplir su sueño de estar en televisión: “Siempre he querido estar en un reality, desde chica, así que si es que yo veo la oportunidad hay que tomarla. Sé que puedo ganar, porque si vamos a entrar es para ganar”.

“Siempre fui súper artista, mi sueño era estar en la tele, ser comunicadora, vender cuadros, ser Hannah Montana. Nunca quise ser parte del sistema, fui medio anarquista y después me di cuenta que el problema era yo, no el sistema”, afirmó.

Respecto a cómo espera que se desarrolle su personaje en Tierra Brava, Valentina dijo: “Soy muy creativa a la hora de crear situaciones. También soy súper dramática, exagerada y agotadora. A veces se me sale el monstruo que tengo amarrado adentro, y cuando estoy de mal humor soy muy mala”.

“Me enoja la hipocresía, que llegue a cachar, que me están pelando, que me están cagando por atrás, que me pasen a llevar. También que toquen mis cosas o que me tiren el pelo cuando tengo extensiones. Pero soy cero depresiva, me río de todo. Yo lloro de emoción, de rabia o de felicidad, no de pena”, dice sobre sí misma.