En el último episodio de La ley de Baltazar se mostró cómo Margarita quedó varada en medio del mar junto a Candelaria y la hermana Clara luego de que el motor de la lancha que debía trasladarla hacia su ceremonia de matrimonio fallara.

Durante esta escena se dio un cómico momento cuando la religiosa cayó directo al agua después de divisar un bote a lo lejos a quienes le hacía señas para pedirles ayuda.

Tras la emisión del capítulo, las actrices detrás de la estudiante universitaria y la monja subieron a sus redes sociales cómo se grabó la escena.

Andrea Eltit, la actriz que interpreta a la hermana Clara, fue quien detalló: “La escena editada se ve cortita y simple, pero no fue tan así”, comenzó escribiendo acompañado de emojis de risa. “Cómo ya me había mojado, había que aprovechar el agüita del nuestro Sur. Qué recuerdos me trae esa escena de mi último día de grabación en el Sur”, dijo en referencia a una fotografía donde se le ve saltando al mar de Cochamó en traje de baño y no en el hábito religioso.

Sumado a esto, la intérprete reveló que tuvo que recibir ayuda del equipo detrás de escena para volver a la lancha, y no fue como se vio en la escena en que era Manolo (Andrés Velasco) quien la rescataba: “Mención especial a One Way Mega (persona del equipo) que se tiró al agua para ayudarme a subir. Yo no podía y era porque el hábito se había enganchado en la escalera”, explicó.

Quien también reveló imágenes del detrás de escena fue la actriz Francisca Armstrong, que mostró fotografías capturadas con una cámara análoga en su cuenta de Instagram, donde se ve como el divertido momento era filmado por el equipo desde otra lancha.