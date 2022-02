La ex conductora de “Hola Chile”, Constanza Roberts, publicó en su cuenta de Instagram un impactante video de la “encerrona” que sufrió en la autopista Vespucio Norte en pleno “San Valentín”.

La comunicadora conducía por la autopista santiaguina en compañía de su hija Estela y otra mujer cuando fue interceptada por un grupo de cuatro niños, de entre 14 y 16 años, que llevaban pistolas, aseguró Roberts en la red social.

Fue en ese momento que los sujetos golpearon el vidrio de su auto con las armas al mismo tiempo que le gritaban “bájate”.

La propia animadora aseguró que “reaccionó no sé cómo, pésimo”, esto ya que anteriormente decía que accedería a entregar su vehículo si se veía en esta situación.

“puse marcha atrás y salí en reversa por la curva y ahí ellos cuatro se subieron al auto y salieron y justo la persona que estaba atrás mío paró y yo no sabía si estaban coludidos, si era parte de la banda”, explicó Roberts.

El registro de la encerrona a Constanza Roberts

La periodista publicó el video grabado desde otro auto, en su cuenta de instagram en horas de la noche. En él se puede ver a los delincuentes descender de un auto blanco para luego abordarla, no obstante la mujer logra escapar.

En la descripción de la publicación Coni Roberts escribió: “Aquí el vídeo de mi encerrona, solo agradecer a todos mis ángeles guardianes que no nos pasó nada…. Y ni idea cómo reaccione así porque solo fue instinto, (irresponsabilidad, supervivencia, no se..)”.

A lo que añadió: “nunca se me pasó por la cabeza que me podían disparar, gracias a dios que no lo hicieron”.

La conductora de televisión continuó el relato advirtiendo a los asaltantes: “Si alguno de los 6 que iba en ese auto lee esto, no les tengo miedo, ni rabia, simplemente lástima”.

“Abrazos a todos los que han pasado por algo similar, sobretodo los que han ido acompañados de sus hijos (mi caso) y por culpa de estos delincuentes hacerlos pasar por algo tan traumático”, cerró la comunicadora.