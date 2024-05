El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de pedir una orden de detención en su contra por crímenes de guerra en Gaza.

El líder israelí calificó de “escándalo” la solicitud, aseverando que la medida no cambiará sus planes en el enclave palestino.

“Esto no nos detendrá, ni a mí ni a nosotros”, señaló Netanyahu durante una reunión de los diputados de su partido, Likud, de acuerdo a Europa Press.

La citada agencia agrega que el encuentro comenzó con el primer ministro de Israel entregando un documento para reunir firmas en contra de la decisión de la Fiscalía de la CPI.

Recordemos que este lunes Karim Khan, fiscal de la CPI, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. También emitió órdenes de detención contra importantes líderes de Hamás.

Estas se basan en su “responsabilidad penal” en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las fuerzas israelíes en su ofensiva militar en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

“Mi oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, sostuvo Khan.

Cabe señalar que anteriormente el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, también había calificado como “escandalosa” la decisión de la Fiscalía del CPI.

“Es un ataque frontal y sin límites contra las víctimas del 7 de octubre y a nuestros 128 secuestrados en Gaza”, remarcó, arremetiendo contra Khan por nombrar a Netanyahu y a Gallant “junto a los abominables monstruos nazis de Hamás”. Es “una desgracia histórica que será recordada para siempre”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, aseveró que poner “al primer ministro y al ministro de Defensa en la misma página que los dirigentes de Hamás, demuestra que enviar representantes de Israel a la audiencia ante el Tribunal Antisemita fue un grave error desde el inicio”.

Statement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024