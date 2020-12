30 noviembre, 2020 | Publicado a las 18:37

30 noviembre, 2020 | Publicado a las 18:37

Coni Roberts lloró en su despedida de Hola Chile: "Uno tiene que saber cuando los ciclos se cumplen"

Este lunes Coni Roberts se despidió del programa Hola Chile de La Red, luego que decidiera dedicarse a nuevos proyectos televisivos.

“Renuncié la semana pasada en buena onda y trabajaré hasta el 30 de noviembre. Tengo ganas de moverme, de hacer otras cosas, de ver lo que está pasando en otros canales”, dijo a principios de noviembre tras presentar su renuncia a la estación.

En ese sentido, Roberts tuvo palabras para despedirse de sus compañeros de programa, destacando su paso de seis años en el espacio, luego de que mostraran una nota sobre su trabajo. “Hoy estoy llena de sentimientos encontrados, porque es una decisión que yo tomé y que al final nos cuesta un poco salir de la zona de confort. Pero yo creo que este año nos hemos replanteado todo”, dijo.

“Todo lo que ha pasado a nivel mundial tiene que ver con una crisis de sentido generalizada, global y yo me hice cargo de eso y no es fácil, ha sido súper fuerte y he estado tomando decisiones pero me hice cargo, dije: ‘No más’. No sé lo que voy a hacer, pero sí tengo claro que uno tiene que saber cuando los ciclos se cumplen y siento que este era uno”, aseveró.

Al mismo tiempo, la panelista manifestó que ella considera que producto del ambiente que vive el país, se debe considerar que se necesitan otro tipo de comentaristas, quizás un poco más duro, mientras que ella siente que está más ligada a la entretención y a la solidaridad. “Tienen que entrar quienes aporten desde esa mirada. No es que no me guste, no es que me sienta ajena pero creo que hay gente que lo puede hacer mejor que yo en este espacio”, añadió.

“Yo no sirvo para estar en un lugar donde realmente no quiero estar. Yo tengo que vivir en la sintonía de una continua vibración, porque eso es lo que a mí al final me mueve. Tomé la decisión, pensé que iba a llorar mucho más”, dijo emocionada. En tanto, sostuvo que ella siente que “vienen cosas maravillosas”, en su vida personal y para su familia.

Despedida de sus compañeros

Por otro lado, Eduardo de la Iglesia también tuvo palabras para la partida de Coni, señalando que la extrañará demasiado, pero que entiende que debe cerrar su participación en el programa. “Mi lado amigo tuyo está feliz. Porque yo trabajé no solo acá, también en la radio y tenemos una amistad que trasciende la pantalla”, sostuvo.

“Quiero partir dándote las gracias, no solo porque me has enseñado a mí, nos has enseñado a todos que tenemos que ser siempre nosotros mismos y ser leales a lo que nosotros sentimos, queremos”, agregó.

En tanto, Julia Vial expresó que: “Es una suerte verte tan resuelta. Hoy día estás absolutamente clara y resuelta con lo que quieres y lo que no quieres y para dónde quieres ir. Pero yo no creo que esto sea hasta siempre, creo que es un hasta pronto”, indicó entre risas, añadiendo que le daba gusto verla así actualmente.

“Al final los trabajos pasan, los canales quiebran pero hay algo que no pasa nunca, que son los vínculos que uno es capaz de establecer en los lugares y si hay algo que a mí me hace sentir muy bien, es establecer estos vínculos”, contó entre lágrimas la periodista, manifestando que es eso lo que la hace feliz.

“Me da lo mismo si estoy en televisión, si no estoy en televisión, da lo mismo en cualquier proyecto porque me encanta trabajar. Pero al final me quedo con la gente, con los equipos de trabajo. Eso me habla de éxito, parece que estoy bien porque me siento querida. Esa es la satisfacción más grande que podría pedir (…) y eso al final no tengo precio”, precisó.

Cabe señalar, que otras personas como José Antonio Neme, Carlos Gutiérrez y Paulina Rojas, también tuvieron palabras para el adiós de Coni Roberts.

“Me voy contenta, satisfecha, tremendamente agradecida y feliz”, concluyó.