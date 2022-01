La animadora Francisca García-Huidobro regresará a la televisión para ser parte del jurado del nuevo programa de talentos Aquí se baila… talento por sobre la fama (Canal 13), que comenzará la próxima semana.

En el espacio de televisión, que será animado por Sergio Lagos, también fueron confirmados como jurados los coreógrafos Karen Connolly y Neilas Katinas.

“Yo estoy muy contenta de ser parte de este proyecto”, dijo en un comunicado la exconductora del programa de farándula Primer Plano (Chilevisión) y Bailando por un sueño (Canal 13), que se vio truncado por la pandemia de covid-19.

“Si van a estar compitiendo los mejores bailarines que han pasado por programas por el estilo, yo debía estar en el jurado, los he evaluado anteriormente y ahora lo haré con más exigencia porque en esta competencia sólo están los mejores de los mejores”, agregó.

Además, explicó que “estuve un año sin estar en la televisión abierta y si bien recibí varias ofertas en este tiempo, ninguna me había convencido como ésta, así que cuando me llegó, la tomé feliz, porque, además, es sólo por este proyecto y me permite seguir con todas mis otras actividades en paralelo”.

Y como adelanto de cómo evaluará, Francisca García-Huidobro afirmó que “voy a tratar de ser siempre muy justa. Por supuesto que hay participantes que me caen mejor que otros, pero aquí gana el que mejor baila, no el que me cae mejor a mí”.

Katinas, por su parte, sostuvo que el espacio “puede ser más especial aún por el nivel que tienen los participantes. Pienso que es el primer programa en esta línea con un nivel de participantes tan alto”.

“Todos los que están son personas muy buenas para el baile. En ese sentido, va a ser mucho más complejo que en otros programas, pero eso también lo hará más especial y atractivo”, aseveró Connolly.

Serán 20 los competidores, entre los que cuentan Matías Vega, Piamaría Silva, Yasmín Valdés, Valentina Roth, Thiago Cunha y Chantal Gayoso, entre otros, que serán parte del programa que comienza sus emisiones el próximo 10 de enero en horario prime.

Canal 13 también había anunciado al bailarín Iván Cabrera, aunque luego confirmó su suspensión tras una acusación de agresión sexual de su exnovia, Antonella Muñoz.