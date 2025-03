Fue en octubre de 2024 que Tanza Varela reveló que se encontraba esperando su tercer hijo junto al cineasta Matías Bize. Como ocurrió con su embarazo anterior este igualmente se trata de uno riesgoso, por lo que se sometió a una operación a las 15 semanas de gestación.

Sin duda los embarazos de Tanza Varela han sido muy complejos. En 2022, la actriz perdió a su hija, Rosa, debido a complicaciones que surgieron en el trascurso del embarazo.

En esta nueva oportunidad las cosas también han sido complejas para ella y su familia. A solo 15 semanas de gestación se sometió a una operación para evitar perder a su hijo.

“Hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo. Ya han pasado 15 semanas desde que esta guaguita viene en camino. Sin embargo, las cosas no han sido como lo esperábamos”, reveló en aquel entonces.

Complejo tercer embarazo de Tanza Varela y nueva intervención

Luego de tres meses de su intervención, la ex “Año 0”, contó que las cosas nuevamente se habían complicado, por lo que debió realizar un estricto reposo.

Con el paso de los días, Varela continuó actualizando su estado y la de su hijo a sus seguidores, hasta estos últimos días, donde ya cumplió 36 semanas y se sometió a una nueva intervención con el objetivo de finalizar correctamente su embarazo.

“Hoy me quitan el cerclaje, es un seguro que va en el cuello del útero. Cómo me van a quitar el cerclaje sin anestesia, ya le insistí al doctor de por qué no me pone un poquito aunque sea de anestesia, no, no se puede”, contó en una reciente publicación en sus redes sociales.

“Cuando te quitan el cerclaje la guagua ya puede nacer cuando ella quiera“, complementó.

Sumado a ello, la exchica reality contó que viajará a Chile junto a su familia para que Roma, su hija, esté rodeada de sus cercanos y en su país. Recordemos que Varela se encuentra radicada en México hace algunos años.

“Adelantamos nuestro viaje a Chile, heavy… Antes nos íbamos en octubre y ahora nos vamos en junio. Queremos pasar el postparto en nuestro país, esa es la realidad”, reveló.

Cerclaje de útero

Como bien mencionó Tanza, hace algunas semanas se sometió a un cerclaje de útero y hace poco se sometió a un nuevo procedimiento para retirarlo.

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este consiste en un procedimiento donde se coloca una sutura o banda especial alrededor del cuello uterino para ayudar a mantenerlo cerrado durante el embarazo.

Gracias este, es posible “evitar un aborto espontáneo o un parto prematuro (el nacimiento de un bebé antes de las 37 semanas de embarazo) debido a que el cuello uterino está debilitado”, se complementa.