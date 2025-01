A comienzos de la semana pasada se reveló que Miguel ‘Negro’ Piñera, hermano del fallecido mandatario nacional, Sebastián Piñera, había sido internado de urgencia a raíz de su diagnóstico de leucemia.

En ese entonces el músico llegó por sus propios medios a la ex Clínica Tabancura, donde después de una serie de exámenes, los médicos decidieron dejarlo en observación.

Ahora, fue el mismo Negro Piñera quien comunicó que fue dado de alta con un gracioso video cargado a su cuenta de Instagram.

En la publicación compartida hace unas horas, el hombre detrás de “Luna llena” adjuntó un video del comediante Stefan Kramer imitando a su hermano, junto al que escribió: “Por fin me dieron de alta”.

“(Estoy) Feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias. No saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios, los leo todos”, cerró.

Un llamativo detalle de la publicación, el cual se ha repetido en otras fotografías compartidas por el menor de los Piñera, es que adjunta el número de contacto para agendar shows, lo que demostraría que el Negro Piñera seguiría trabajando, pese a la advertencia de la gravedad de su enfermedad.

Como era de esperarse, el registro se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes se alegraron con la noticia: “Me alegro mucho que te dieran el alta. Un beso grande y mucho amor y buenas vibras para ti y tu salud”; “Excelente, a descansar y confiar en Dios y la Virgencita, no pierdas la Fe”; y “Mucha fuerza Miguel. ¡Me alegro que te hayan dado el alta!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Cabe recordar que fue en diciembre pasado que el músico de 70 años reveló en una entrevista a Primer Plano que había sido diagnosticado con leucemia aguda, ante lo que su médico tratante le anunció: “Esta vez la doctora me dijo: ‘negro, te quedan 6 meses’“.