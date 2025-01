Yolanda Carmín fue el show más bajo del humor en Olmué 2025 al no lograr conquistar al público con una rutina donde cantó mucho pero no logró conectar con los chistes, según lo analizado por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. La artista oriunda de Valparaíso tuvo problemas con su libreto, lo que generó incertidumbre durante los 25 minutos de su presentación y recibió pifias de parte de la audiencia.

La situación fue analizada por los animadores del evento, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes en declaraciones a Publimetro desclasificaron parte de lo que fue el número de humor, en la noche del pasado sábado.

En este sentido, ambos sostuvieron que Carmín pudo haber tenido algún problema con su libreto, cuestión que también se generó tras bambalinas.

“Nos dimos rápidamente cuenta que no estaba diciendo el libreto, porque cantaba pero no decía los chistes. Y empezó a leer carteles, entonces notábamos que le faltaba mucho de la rutina. Sabíamos que iba a cantar, pero que iba a ir mezclando cada canción con una rutina de humor. Y nos dimos altiro cuenta que no estaba pasando. Y cuando ya empezó a leer carteles, dijimos ‘acá pasó algo”, sostuvo Godoy.

“Estábamos pendientes todo el rato y empezamos a preguntar si es que el equipo quería que entráramos o qué señal de ella esperábamos que hiciera. El productor le preguntó de abajo si seguía y ella le dijo que sí”, agregó.

Fuentes también confesó que existió bastante incertidumbre durante los 25 minutos que duró la rutina de la comediante, que recibió pifias de una parte del público.

“Nosotros estamos al lado del escenario, detrás. La Mari estaba ahí, le estaban viendo el maquillaje, yo estaba escuchando y le digo ‘Mari, ningún chiste todavía’. Y me dice ‘¿cómo?’. Miramos el monitor y estaba ella. Iba a empezar con una canción, después empezó a leer los letreros y yo dije ‘algo pasó’”, indicó.

“Nos asomamos por la cortina. Porque hay unos monitores abajo, para ver si tenía el texto ahí, porque a veces lo tienen de referencia. Y tenía sólo un contador. Le miro la oreja y estaba sin tono y dije ‘chuta está desconectada’. Miro abajo para ver si había algún productor dándole instrucciones, nada”, agregó.

“Entonces coincidimos con la Mari: se le perdió, se le olvidó el libreto, se nubló, no sé. Y ahí empezó a planear, a leer mensajes y se desconectó de su rutina. Lamentablemente la van a juzgar por algo que no es lo que ella hace. Su rutina es otra, pero ayer no la hizo”, concluyó.

Hay que señalar que en el pasado festival de Olmué se presentaron Claudio Michaux, Mauricio Palma e Ignacio Socías.