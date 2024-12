La exchica, reality Constanza “Tanza” Varela, reveló que le prohibió el uso del celular a su hijo de 9 años, asegurando que el menor está en desarrollo y no lo necesita.

Recientemente “Tanza” estuvo en el podcast “Sin Retoque“, conducido por Camila Campos, también conocida como “Camilisima”, en donde salió a luz el tema de los aparatos tecnológicos.

Fue en aquel contexto que la exchica reality aseguró que su hijo de 9 años no usaba el celular, tema del cual es muy tajante.

Tanza Varela revela drástica norma sobre el uso de celular

“Soy muy enojona con este tema, porque me parece muy ignorante la gente. El otro día casi me pongo a llorar de ver a una niñita en Providencia de cuatro meses, en el coche acostada y la mamá le tenía un paño sobre el coche con un teléfono”, comenzó explicando.

“Me dieron unas ganas de agarrar a su mamá y decirle ‘le estás haciendo un daño a tu hija enorme, neurológico, cognitivo’… Me fui angustiada”, complementó.

Esa línea, tras ser consultada por el uso del teléfono de su propio hijo, mencionó que no lo usa. “No cero, nada… no tiene permiso para ver YouTube, su cerebro está en desarrollo“, aseguró.

“El cerebro de los niños se demora años en terminar de desarrollarse… Yo no se lo paso, y él sabe que a mí no me lo puede pedir”, sostuvo.

Directas palabras de la exchica reality

En ese sentido reafirmó su postura, aclarando que no es una tarea difícil de realizar, dada la experiencia de su infancia.

“Yo no me crie con un teléfono, ¿por qué esta sociedad está criando con teléfonos?… Si no tienes la paciencia, no tengas hijos”, reflexionó.

Tras esto, Tanza Varela se cuestionó: “¿Qué hace un niño con un teléfono!”.

“La creatividad hace que el cerebro se desarrolle en varias áreas, ¿qué pasa cuando tú le pasas un teléfono a un niño? ¡No desarrolla la parte creativa! ¿Qué pasa con un adulto que no desarrolló el área creativa? ¡Nada!, tu cerebro está muerto”, expresó.