Alfredo Castro arremetió contra la falta de argumentos ideológicos de la derecha para oponerse a reformas en pensiones y salud, exigiendo explicaciones y fundamentos para no aceptar cambios. Desilusionado con la postura de la derecha, descartó cualquier esperanza de que apoyen reformas y criticó su falta de ética y proyecto político. Además, el actor llamó a la población a no respaldar a la derecha en futuras elecciones debido al maltrato y problemas que, en su opinión, ha generado en Chile.

Hace dos años el actor nacional Alfredo Castro, crítico a las AFP tras revelar el monto que recibe de pensión. En ese entonces, el artista reveló que recibe un monto no superior a 156 mil pesos tras haber cotizado por 30 años.

Ahora, el hombre detrás del mítico Ernesto Lizana volvió a arremeter contra las administradoras de fondos de pensiones y la derecha política, a quienes atribuyó las falencias en el sistema.

“Las urgencias de un jubilado, yo tengo una pensión de 152 mil pesos mensuales después de imponer 30 años lo que podía, cuando podía (…) entonces todos los slogan de la Derecha que ‘con mi plata no’ y toda esa estupidez son puros slogan“, afirmó el intérprete en el programa radial “El Chile que Viene” de Súbela.

“Me gustaría que la derecha tuviera argumentos ideológicos, políticos, reales para no aceptar la ley de jubilación, de pensiones, de salud, ¿por qué no aceptan?”, añadió.

A ello, Alfredo Castro agregó que a la derecha política del país le hace falta deshacerse de los “slogan” y explicar las razones para no aceptar la reforma de pensiones, con fundamentos ideológicos.

“Cuál es tu proceso mental e ideológico, político, tu proyecto a futuro, (para) que tú no quieras darle pensiones buenas, humanas, dignas a pensionados ahora, no mañana”, cuestionó el actor.

Consultado sobre si alberga la esperanza de que la derecha acepte la reforma de pensiones, el intérprete dijo tajante: “Con la Derecha no, ninguna. Llevan 40 años obstaculizando toda reforma y no tienen ética, no tienen un proyecto político”.

El hombre detrás de Lazlo California de Romané también tuvo duras palabras respecto a los recientes escándalos de corrupción: “Yo espero que la gente, el público, la gente de a pie que lo está pasando mal con sus pensiones, la gente vieja que debería estar bien pensionada, la que espera ocho horas en los hospitales, no vote por la derecha”.

“Todo eso es la derecha en Chile, todo ese maltrato cotidiano. Para mí la derecha ha podrido este país”, cerró.