Angélica Sepúlveda ha protagonizado varios momentos televisivos desde su ingreso el pasado domingo a “Gran Hermano“.

En esta ocasión, la noche de este martes en conversación con Patricio Esteffan, la “Fierecilla de Yungay” lanzó sus dardos contra Camila Andrade.

Angélica Sepúlveda y su sincera opinión sobre Camila Andrade

Hay que recordar que Andrade entró al reality de CHV luego de protagonizar una de las más grandes polémicas de la farándula el último tiempo: el haber comenzado una relación con Francisco Kaminski luego de que el matrimonio de éste con Carla Jara se terminara abruptamente.

Y es que Jara señaló que el motivo del quiebre matrimonial había sido una infidelidad por parte del animador con Andrade, situación que le valió muchísimas críticas y condena social a la exconductora de “La Caja de Pandora“.

Al respecto, Angélica Sepúlveda le dijo a Patricio en el encierro: “Con Camila me pasa el tema de que… Que no me corresponde, pero tengo una opinión, entonces, yo con gente así, afuera no me junto“.

“Me produce rechazo ella. A mí me produce rechazo que ella todavía no sea capaz de reconocer que metió las patas ahí. Que fue patas negras po’ (sic)”, continuó la chica reality en dialógo con su compañero.

La “Fierecilla de Yungay” terminó su reflexión con una crítica sin filtro hacia Andrade: “¿Qué tienes que estar llamando a un matrimonio? O sea, ¿al esposo sin llamar a la esposa; sin hacerla partícipe de la conversación? Eso no es amistad”.