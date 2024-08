La noche de este lunes, Michelle Carvalho protagonizó un tenso intercambio en vivo con Angélica Sepúlveda en “Gran Hermano“. Cabe mencionar que la “Fierecilla de Yungay” llegó recién al espacio este domingo.

La situación se dio en medio de la habitual conversación con Diana Bolocco desde el estudio, quien le preguntó en primera instancia a la brasileña cómo había estado viviendo los primeros días con Sepúlveda.

Tenso intercambio entre Michelle Carvalho y Angélica Sepúlveda en GH

Carvalho dijo que todo estaba tranquilo, y que sabía que el objetivo de Angélica dentro del reality no era ella: “Está claro por quien vino, se le notó poco las ganas de buscar a la Chama (…) como el drama no es conmigo, pude de hecho conversar con ella, hemos compartido ahí conversaciones en la habitación”.

Tras su declaración, Bolocco le preguntó si entonces podrían llegar a ser amigas con Sepúlveda. “No sé si para tanto tampoco, porque aquí mi amiga es la Chama y si yo veo que ella viene a molestar a la Chama, obviamente me voy a quedar del lado de mi amiga”, le contestó Michelle.

Angélica replicó de inmediato: “Ninguno de acá es mi objetivo, mi objetivo es ganar este reality. Yo no vengo por uno u otro participante. Ahora, le quiero aclarar a Michelle que en ningún caso nosotras vamos a ser amigas“.

La “Fierecilla de Yungay” manifestó no compartir muchas actitudes de Carvalho, pero mencionó el tratar de tener una buena relación. “Me parece una mujer con bastante carácter, pero hay hartas cosas que no me agradan“, agregó.

“A mí me molesta la hipocresía”, continuó Sepúlveda. “Ella habla a las espaldas de los demás. Yo no tengo problema de que ella hable conmigo, yo voy a hablar con todos (…) conversamos justamente porque estuvimos en un mismo reality sin habernos topado adentro”, añadió.

La participante recién llegada dijo, además, que de acuerdo a lo que había visto del reality estando afuera, Michelle “no me representa en cuanto a la gente con la que yo puedo tener amistad“.

“Si vamos a hablar de quién representa acá y no representa, yo creo que acá hay hartos espejos por la casa. Si yo no le represento algo de algunos valores, qué va a representar ella para alguien si es una persona súper agresiva, que fue echada de varios realities. Llega, está una semana, le pega a un compañero y la echan, o sea, de qué valores estamos hablando“, arremetió la brasileña.

En tal momento, Angélica respondió: “Ella dice que yo soy agresiva, que me echaron de varios realities. Me expulsaron de uno, y le recuerdo que ella también agredió en otro reality a una compañera“. Carvalho expresó que aquello nunca había sucedido, lo que fue motivo de discusión en el espacio.