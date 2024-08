La presentadora de televisión, Marcela Vacarezza, se sinceró respecto al retorno de su hija, Florencia Araneda, a Chile.

Y es que hace un par de días, la joven hizo pública su decisión de volver. “En la universidad que yo estoy en Estados Unidos te dan ambas opciones: elegir las clases online o presenciales. Para venirme yo las voy a tomar online y continuar con mis estudios desde acá (Chile)”, indicó a Meganoticias.

Marcela Vacarezza por el regreso de su hija a Chile

Florencia planteó que su idea es seguir con sus estudios de Business y Marketing Management desde Santiago, además de buscar nuevas opciones. Respecto a ello, su madre entregó su opinión al respecto en “Zona de Estrellas“.

“Yo la entiendo. A mí me da una pena tremenda, y me lo voy a llorar todo el día viernes cuando me vaya, pero a la Florencia yo la entiendo“, partió señalando Vacarezza, quien se encuentra en el país en este momento junto a su hija.

Cabe recordar que la familia Araneda Vacarezza se radicó en Miami años atrás. “Ella se fue a los 17 años, hizo dos años de colegio, hizo dos años de universidad, fue presencial a la universidad, lo hizo después online, y no le gustó“, continuó la panelista televisiva.

“Tiene súper buen grupo de amigos (en Miami), lo intentó. Como te digo, lo intentó, pero siente que su corazón pertenece a Chile. Siente que su vida está acá, sus amigas desde kinder básico, de la vida“, explicó Marcela a Manu González en el programa.

La esposa de Rafael Araneda declaró que vendrá a Chile de repente a ver a su hija. Agregó, además, que siempre había sabido que su hija quería volver al país. “Me decía ‘Mamá, estoy bien acá (en Miami), estoy feliz, pero no me veo viviendo acá, no me veo trabajando acá, no me veo encontrando pareja acá’“, reveló.

Vacarezza contó también que las intenciones de volver a Chile de Florencia aumentaron específicamente este año, cuando junto a su hermana Martina pasaron enero, febrero y marzo en nuestro país. Marcela estuvo con ellas ese periodo.

En tal ocasión, dijo que sus hijas le habían dicho “‘Mamá, siéntate, que queremos hablar contigo’. Las dos querían (quedarse en Chile). Si se me iban las dos, pero la Martina se arrepintió“.

“Ella (Martina) prefiere sacar el cartón en Estados Unidos, de Derecho, porque la Flo lo puede hacer en cualquier lado, estudia Ingeniería Comercial, ya no importa, pero Derecho es allá o acá, es diferente“, continuó Marcela refiriéndose a que las leyes cambian dependiendo del país.

“Para ella (Florencia) es un comienzo de vida; es un comienzo de un proyecto de vida. Uno lo ve como que cierra etapas. ¿Te fijas? Ella está empezando su vida y uno cierra una etapa”, cerró la exMiss Chile.