En una reciente entrevista, el chico reality y deportista, Pangal Andrade, expresó su opinión frente a la “crianza moderna”, la cual criticó duramente.

“Hoy en día no me gusta como crían a los niños, hueón (sic). Me gusta la crianza antigua, como me criaron a mí. Hoy en día si tú, no sé, le subes la voz al cabro chico o haces algo, te funan“, partió señalando Andrade.

“Antiguamente a mí nunca se me habría ocurrido levantarle la voz a mi mamá. Hoy día los pendejos escupen a sus mamás; les pegan, porque no hacen nada, porque ‘ay, no, que tengo miedo que me pueda acusar"”, continuó Pangal.

Pangal Andrade y su percepción de la crianza

En la conversación, parte del podcast “Uno a Uno” de Rojabet, el finalista de “¿Ganar o Servir?” recordó una vez en que vio a un padre retando a su hijo.

“Un pendejo dejó la cagá en el auto, se portó pésimo, el papá le gritó, vino una vieja y le dijo ‘Oye, no le puede gritar así a su hijo’, y yo ‘¿Qué te metí?’ (sic)”, relató.

“Hoy en día la crianza es muy diferente, a mí me gusta la crianza antigua, aunque me funen, me digan lo que quieran pero es lo que es, me gusta la antigua“, continuó subrayando el deportista.

Pangal agregó que él nunca en su vida le hubiera levantado la mano a su madre, ni le hubiera gritado o dicho alguna grosería. “Hoy día los pendejos agarran a groserías a sus viejos”, lanzó.

El chico reality terminó diciendo que le gustaría que sus hijos estuvieran más ligados a la naturaleza y al deporte y no tan “pegados” a la pantalla, como, lamentablemente, suele ver hoy en día.