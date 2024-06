Melina Noto y Pangal Andrade han consolidado una relación de casi cinco años. En una reciente entrevista, la argentina reveló sus planes de formar una familia con el chico reality, expresando su deseo de casarse y tener hijos. A pesar de la diferencia de edad -27 años ella y 39 él-, Noto aseguró que no ha sido un factor negativo en su relación, sino que, por el contrario, les ha beneficiado al ser él una persona resuelta.

Melina Noto y Pangal Andrade han estado juntos desde hace casi cinco años. Si bien la pareja se ha mostrado hermética respecto a su relación, de la misma manera han dejado en evidencia su estabilidad y confianza mutua.

La argentina ha hablado sobre su vínculo con el chico reality en algunas ocasiones. Recientemente, en conversación con Publimetro, se sinceró respecto a sus metas junto a Andrade.

“Definitivamente me proyecto en tener una familia con él”, declaró la estudiante de periodismo al medio citado.

Melina Noto se proyecta con Pangal Andrade

“No es algo que por arte de magia uno queda embarazada, y creo que también hay muchas presiones al respecto. Entonces, no sé si podría decirte sí, tal día, pero sí me proyecto en tener una familia con él a largo plazo“, enfatizó Noto.

En la misma línea, Melina dijo que tenía intenciones de casarse y tener hijos con Pangal.

Cabe recordar que el deportista expresó hace un tiempo en “Ganar o Servir” sus intenciones de ser padre, agregando, además, su preocupación por serlo “muy viejo”.

“Lo que me preocupa es ser padre muy tarde y no poder disfrutar como quisiera”, le dijo Andrade a varios de sus compañeros en una conversación sobre la paternidad y la familia.

Melina manifestó también que el hecho de tener una gran diferencia de edad con el integrante del reality de Canal 13 no era algo que realmente influyera en su relación. Ella tiene 27 años, mientras que él tiene 39.

“Nos no ha afectado, al contrario… No me veo con alguien de mi edad (…) es una persona resuelta en lo que quiere y en cómo se proyecta, cosa que también lo que transmite. A veces, en nuestro caso, creo que nos juega a favor”, cerró Noto.