El encierro y la convivencia comenzaron a pasar la cuenta a solo días del inicio de Gran Hermano, donde generó el primer conflicto entre Alexandra ‘Chama’ Méndez, Michelle Carvalho y Carlyn Romero.

¿El origen de la pelea? Una planta. Todo comenzó cuando las participantes se encontraban en la habitación maquillándose para la gala en vivo, momento en que la ex Tierra Brava le recomendó a su compatriota llevar una planta que había dejado en la pieza a su hábitat natural, es decir, el patio.

La ex Top Chef VIP se negó y argumentó que la producción la había autorizado a llevar un objeto personal de gran aprecio, por lo que eligió una planta de su casa que finalmente no pudo ingresar, por lo tanto, tomó una del patio.

Pese a que Chama y Michelle le explicaron que no era la mejor decisión, pues la planta estaba bastante dañada y en la habitación había dos aires acondicionados funcionando a gran temperatura, Romero no cedió.

Desde ahí el momento en Gran Hermano se tornó más álgido, pues Carlyn se retiró de la habitación entre gritos a sus compañeras. Luego de esto informó que se iría a dormir a la pieza de los hombres junto a su planta para no tener nuevos problemas con sus compañeras.

Sobre esto fue consultada en el episodio en vivo Romero, donde se desató un nuevo conflicto.

“Soy una persona que no le gustan las palabras negativas, las palabras que denostan, entonces decidí irme del cuarto porque no me sentía cómoda (…) Michi (Michelle) tiende a expresarse con negatividad y no me gusta estar en ese entorno“, afirmó la venezolana sobre su decisión.

Pese a que admitió haber gritado a sus compañeras y se disculpó por ello, Chama arremetió igualmente: “Cuando uno predica las cosas y las acciones no van acorde, eso es lo que yo a veces no puedo entender. Acepto las disculpas y espero que no me vuelvas a gritonear (…) pero a mí no me vengas con cuenticos chinos“.

“Cuando dices que eres ‘buena vibra’ y me empiezas a gritonear, eso no está bien“, le dijo en referencia a que tenía un doble discurso frente a sus compañeros.

Quien también se defendió, fue la modelo brasileña: “No sé si por estar inmune o qué, quiso pegarse el primer show de la semana y hacer un conflicto por la planta, porque nadie le faltó el respeto, se le habló de buena forma, y quiso pegarse el primer show de la semana, es válido”, la acusó.

Tras ello, Carvalho se burló del conflicto asegurando que quería comenzar un movimiento para el cuidado de las plantas, lo que desató las risas entre los concursantes.