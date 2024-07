El estreno de “El Señor de la Querencia”, el primer remake de Mega a partir de una teleserie de TVN, dejó diversas reacciones en redes sociales.

Mientras algunos recordaron a los actores originales de la teleserie del canal público, otros no pudieron evitar las comparaciones entre ambos elencos.

En plataformas como (X), los elogios a Julio Milostich, Álvaro Espinoza y Sigrid Alegría, protagonistas de la versión de 2008, se mezclaron con memes, chistes y quejas sobre el reestreno de la telenovela nacional, que debutó en horario prime en Mega.

“Para ser justos no es que Gabriel cañas actúe mal, es que Milostich era ridículamente seco como José Luis Echenique, una de las mejores actuaciones en la historia de la teleserie chilena”, fue uno de los comentarios m+as favoriteados durante la emisión.

“El único El Señor de la Querencia es Julio Milostich, esta versión no tiene alma, personajes sin identidad, aburridos y exagerados. No superan la actuación de Espinoza, Boch, Fosalba, Alegría, Ruiz-Tagle, Basauri, Oviedo, López, Reyes, Alarcón”, fue otro de los mensajes virales.

A continuación, algunas de las reacciones que dejó el primer capítulo de “El Señor de la Querencia” en (X).

