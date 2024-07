Este fin de semana “La Velada del Año” organizada por el español Ibai Llanos se robó toda la atención en las redes sociales. Además de las peleas entre los creadores de contenido, el evento también tuvo presentaciones de artistas de renombre internacional.

Fue así que se subió al escenario el productor argentino Bizarrap, amigo de Llanos, quien no dudó en poner a bailar al público con sus sesiones, incluso hizo llegar el ritmo al español, quien fue captado en vivo.

En medio de su presentación, Ibai fue captado desde el panel cantando y moviéndose al ritmo de la sesión de Shakira, la que escribió tras su separación a raíz de la infidelidad de su exesposo Gerard Piqué, amigo de Llanos.

Por ello, tras verse reflejado en las pantallas, el español se quedó mirando fijamente hacia la cámara mientras se quedaba completamente quieto, casi como si la imagen se hubiese congelado.

Este momento se viralizó en redes sociales, donde provocó una ola de risas, pues lo interpretaron como una traición a su amigo, de la cual Ibai se dio cuenta.

Así se llenó de comentarios en redes donde le escribieron: “en ese momento Ibai sintió el verdadero terror”, en referencia la frase de Dragon Ball Z; “Ibai: si no me muevo, pique no me ve”; “El hater número 1 de Pique es Ibai, y el mejor fan de Shakira también es Ibai”, entre otros comentarios.