La tarde de este miércoles, Sebastián Ramírez fue confirmado como uno de los nuevos integrantes de la segunda temporada de “Gran Hermano Chile“.

El anuncio no estuvo para nada exento de polémicas debido al historial de Ramírez tanto en la TV como en su vida común fuera de ella.

De hecho, las exintegrantes de la primera temporada del reality de CHV, Constanza Capelli y Viviana Acevedo, se refirieron al respecto, pues Sebastián tuvo conductas para con ellas dentro del programa que fueron duramente criticadas por televidentes y cibernautas (y no sólo ellos).

Críticas por ingreso de Sebastián Ramírez a “Gran Hermano Chile 2“

“No puedo decir mucho, pero evidentemente es algo incómodo para mí en especial, que voy a estar trabajando en el canal“, sostuvo Capelli en un video compartido en redes, el cual luego borró.

Vivi, por su lado, escribió en sus historias de Instagram: “No puedo creer que le den pantalla a este payaso violento de nuevo (sic)… Increíble”.

En agosto del 2023, cuando la primera temporada de “Gran Hermano” estaba vigente en TV, la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se pronunció sobre un presunto caso de violencia dentro del reality, el cual se dio en el marco de la relación que mantenían Capelli y Ramírez al interior.

“Me saca mis hueás (sic), se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo, todo el rato, me hace la vida imposible (…), más encima me lo niega y me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza (…) diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada”, declaró Constanza en tal ocasión en el encierro.

Frente a ello, Orellana manifestó: “La violencia contra las mujeres no es un espectáculo (…), desde que tomamos conocimiento de las declaraciones emitidas por un programa de televisión abierta decidimos oficiar al CNTV y, además, a través de SernamEG, contactar a la producción para poder ofrecer asesoría o apoyo a quien hizo estas declaraciones, si ella así lo requiere”.

Más adelante en el programa, en octubre del 2023, Ramírez fue sancionado por comentarios homofóbicos en contra de Viviana Acevedo. Tras ello, más de 400 denuncias llegaron al CNTV. El chico reality no fue expulsado del show.

En otra ocasión, también ocurrida en octubre del año pasado, Sebastián emitió también una serie de desafortunados comentarios sobre la vida sexual de otra participante del reality: iCata.

Por todo lo anterior -y otras cosas-, cibernautas han llevado el nombre del chico reality a ser tendencia en X (ex Twitter) durante la jornada de este miércoles; red social donde han lapidado su reincorporación a la televisión.

Cabe recordar, además, que el ahora nuevo rostro de GH fue detenido en febrero pasado por agredir a su expareja, a quien golpeó con un escobillón en el rostro. Sumado a ello, su hija con Valentina Saini, Matilda, ha acusado en varias ocasiones el abandono de su padre.

Desde BioBioChile contactamos a la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por una nueva declaración al respecto, sin embargo, a la hora de publicada esta nota, no recibimos una respuesta oficial.

la Cony Capelli sobre la noticia que el Sebastián Ramírez vuelve a Gran Hermano Chile pic.twitter.com/SHHKZJyLhv — sebastián (@sebastiaaaamv) July 10, 2024

Viviana Acevedo via IG Stories pic.twitter.com/CyKgQGlBgq — Abuela Wako Crave (@ChileanCrave) July 10, 2024

De nuevo ? … El otro canal de dá con Pamela Díaz , este le dá con Sebastián Ramírez 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/XercRQRD2i — Rub ♎ (@Jav_Re_) July 10, 2024

Dejen de darle pantalla a este violento Sebastián Ramírez #GranHermanoChile — army💜 (@barbarArmy7) July 10, 2024

Ese Sebastian Ramírez es un asco de ser humano. Yo no voy a ver el reality si está el. — CVR 🦊 (@cokicvr) July 10, 2024

Me rehúso a ver gran hermano si está Sebastián Ramírez — ☁️ (@gayane_mello) July 10, 2024

El sebastian ramirez confirmado??? Dios que asco#GranHermanoChile — meristiiip (@meristiiip65824) July 10, 2024

La obsesión de @chilevision y #CarlosValencia con los agresores d mujeres es de estudio! 1ero confirman a Ivan Cabrera, ahora Sebastián Ramírez!Otra vez! 🥴🤌 el tipo tiene antecedentes,denuncias y detenciones por agredir a sus parejas!Y le siguen dando pantalla! #GranHermanoCHV — Deni (@Denisse1087) July 10, 2024

Ya jubilen a Sebastián Ramirez, tiene como 40 años y sigue actuando como un adolescente bullying de 15, ya aburre ver al mismo weon siempre, y lo mismo con canal 13 y Luis Matteucci que también estara en el reality proximo a Ganar O Servir. #GranHermano #GranHermanoCHV — camilbry (@C4milo22) July 10, 2024