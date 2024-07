Tras las polémicas declaraciones de la modelo rusa, Lola Melnyck, donde catalogó su experiencia en Chile como “lo peor de su vida”, una nueva polémica se generó este fin de semana, cuando categorizó como “decadente” al humorista Ernesto Belloni.

“Supe hasta que un comediante decadente, al cual yo casi ni le dirigía una palabra y solo lo saludaba por educación, porque no lo consideraba ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación. Me imagino que debe tener cuentas que pagar. Espero que esto le rinde algún show en los bares a los que él está acostumbrado”, dijo poco antes de aclarar que se refería a su excompañero de Morandé con Compañía.

Ante estas declaraciones, la también musa del comediante, Sandy Boquita, alzó la voz en defensa de Belloni y se lanzó contra Lola Melnyck.

Fue durante su participación en el programa “Qué te lo digo”, que la empresaria argentina dijo: “Está ninguneando a Ernesto Belloni, de partida es mucho más rostro que ella acá en Chile y con mucha más carrera”.

“No tiene nada de malo cuando uno trabaja en un bar, haciendo un evento, limpiando un baño, lo que sea. Ninguna carrera es menor. Así que ahí se notan los aires de grandeza“, continuó sin medias tintas.

Pero sus palabras para la modelo rusa no se detuvieron ahí, e incluso se refirió a su paso por Chile.

“Agradece que Chile te dio de comer y como extranjera uno aunque le vaya mal y pase lo que pase, uno no puede matar al lugar y a la gente que le dio de comer”, agregó.

La argentina añadió: “Yo puedo tener cualquier problema con Chile o los chilenos. (Si) mañana me voy, pero acá la pase bien y me mataron el hambre, entonces no puedo hablar mal del país”, le recomendó a la modelo rusa.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Lola Melnyck no ha respondido a las declaraciones de Sandy Boquita.