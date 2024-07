En la primera prueba física de ¿Ganar o servir? Oriana Marzoli sufrió un doloroso accidente al enredarse un guante en una polea, resultando en la torcedura de su brazo y mano. Tres meses después, al terminar las grabaciones del programa, Marzoli reveló en redes sociales que su dedo aún no se ha curado por completo, mostrando evidente inflamación en el nudillo de su anular izquierdo.

En la primera prueba física realizada en el reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?, Oriana Marzoli sufrió un doloroso accidente luego de que uno de sus guantes se enredara en una polea.

La fuerza de la estructura hizo que el brazo de la venezolana se torciera al igual que su mano, por lo que sus compañeros de programa corrieron a ayudarla.

De ello, han transcurrido tres meses y todos los participantes del reality dejaron el encierro este fin de semana, luego de que finalizaran las grabaciones del programa.

En consecuencia, varios de ellos retornaron a sus redes sociales, donde Oriana Marzoli mostró que su dedo aún no se ha recuperado del todo.

En la sección de Stories la chica reality cargó un video donde se puede ver el nudillo de su anular izquierdo evidentemente inflamado.

“Por mucho que intente estirarlo no se me baja. Esto es de la primera competencia, pero no voy a poder arreglármelo hasta que compita en la final”, contó, revelando al mismo tiempo que es parte de los finalistas del programa.

A su vez, en el registro escribió: “Se me deformó a raíz de la primera competencia que hicimos en ¿Ganar o servir? Y ya han pasado tres meses y no mejoró nada”.

En el mismo mensaje a sus seguidores les pidió recomendaciones de qué hacer respecto a la lesión.