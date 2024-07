A través de sus redes sociales, la comediante, Alison Mandel, contó cómo ayudó a una madre luego de que su hijo no lograra respirar tras comer una fruta.

En su cuenta de Instagram, a través de una storie, la comediante contó a sus seguidores una angustiante situación que presenció entre una mujer y su hijo.

“Quería contarles que el otro día tuve que hacer por segunda vez en mi vida la maniobra de Heimlich“, comenzó escribiendo.

“Un niño se estaba ahogando con una fruta y yo estaba cerca y vi lo que pasó. Me acerqué lo más rápido que pude porque yo se hacer la maniobra”, continuó su mensaje. Instancia en la que también invitó a la gente a aprender esta maniobra.

“Quiero instarlos a tomar cursos con personas CERTIFICADAS… porque quizás algún día puedes salvar una situación muy angustiosa”, dijo.

Alison Mandel ayuda a niño que no podía respirar

En una segunda publicación, Mandel explicó en más detalles la situación que vivió. "El niño se estaba ahogando y la mamá le estaba pegando en la espalda, algo que no se hace cuando alguien se está ahogando", dijo.

Momento en el que recalcó que su relato era para incentivar a sus seguidores a aprender la maniobra de Heimlich y los cursos de RCP.

A continuación continuó explicando que la comunicación con la madre del niño era compleja, pues no hablaban el mismo idioma. "Y yo salí a gritar no, no no. Pero no hablábamos el mismo idioma... yo no podía entender", mencionó.

Sin embargo aquello no fue impedimento, ya que le explicó con sus manos como debía realizar la maniobra. "El niño respiró un poco, la mamá se puso atrás, empezó hacer la maniobra, el niño vomitó y pudo respirar", contó.

Sumado a ello, la comediante contó a sus seguidores que tomó dos cursos para aprender la maniobra, además de mencionar la experiencias de cómo ayudó a una compañera. "Después (de ayudarla) lloramos en un rincón", agregó.