Fabio Agostini fue el más reciente invitado al react de “Ganar o Servir“, donde fue entrevistado por Pía Pérez.

En la instancia, la periodista le preguntó al español por el supuesto affaire -que se teorizó en medios y redes sociales- que habría tenido con Daniela Aránguiz. Cabe recordar que poco tiempo atrás, ambos compartieron varias historias en Instagram donde se les vio muy cercanos.

“Hay que decirlo, porque lo vamos a recordar. Cuando a ti te eliminan, o cuando tú decides salir de ‘Ganar o Servir‘, tú llegas a Chile y la que te va a buscar es Daniela Aránguiz“, comenzó diciendo la comunicadora del react.

Fabio Agostini aclara supuesto affaire con Daniela Aránguiz

“Eso lo mostraron en historias. ¿Qué paso ahí? Y voy a ir al grano. ¿Pasó algo con Daniela Aránguiz o no?“, le preguntó Pía directamente al modelo.

Entre risas, Fabio le consultó de vuelta a la comunicadora que a qué se refería con si había pasado algo o no. “No, no te me hagas el loco. ¿Pasó algo?, ¿hubo algún besito?, ¿algún coqueteo con Daniela Aránguiz?“, le subrayó Pérez.

“No, no, no. Nos llevamos muy bien”, le contestó Agostini. En tal momento, la periodista le hizo una especie de encerrona: “En un momento cuando tú estabas con Pangal (en ‘Ganar o Servir‘) tú dijiste que te habías comido a Daniela Aránguiz“.

Ahí, Fabio aclaró lo que según él había sido un malentendido: “No, no lo dije. Esa información que la publicaron (…) dije ‘la han cambiado’, yo no dije eso“.

Pía le refrescó al memoria al exchico reality, diciéndole que en tal momento ocurrido en el encierro, él había estado en el patio conversando con Pangal, quien le preguntó si se “agarraría” a Aránguiz. “Tú dices ‘Ya me la agarré"”, le dijo Pérez.

“No, no, no. Revisen el video. Yo dije ‘Me la agarraría’, no estoy diciendo que me la he agarrado. No he confirmado ni he dicho que me la he agarrado, no. Él me dijo ‘¿Te la agarrarías?’, diciendo si lo haría, y yo dije ‘Sí, me la agarraría"”, aclaró el ganador de “Tierra Brava“.

“Lo dije así medio rápido y se entendió mal y claro, para dar más juego cambiaron la información y dijeron ‘Sí, me la comí"”, explicó. Agostini contó incluso que le había mandado dicho video a Daniela y le había aclarado que él no había dicho lo que se entendía en él.

El español, para dejar más claro el asunto, contó que con Aránguiz sólo habían llevado a cabo “un juego” luego del término entre ella y Luis Mateucci.

“Con la tontería del juego nos hemos ido conociendo más, y al final nos llevamos súper bien (…) hoy en día hablamos un montón, nos contamos nuestras cosas, nos hemos visto y tengo un buen rollo con ella“, manifestó.

Aún sin convencerse, la periodista le volvió a preguntar si entonces no había pasado nada con ella. “No, te lo juro. No pasó nada”, le respondió Fabio Agostini tajantemente.