El influencer Nicolás Solabarrieta y su pareja, Valentina Torres, vivieron un mal momento al quedar varados en Río de Janeiro debido a una situación con la aerolínea Sky, que no les envió los pasajes comprados para regresar a Santiago. A pesar de intentar solucionar el problema, no obtuvieron respuesta y finalmente tuvieron que adquirir otro vuelo con Latam, enfrentando también un retraso de dos horas en el embarque.

Tras anunciar su ingreso al reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?, el influencer Nicolás Solabarrieta y su pareja, Valentina Torres, se fueron de vacaciones a Río de Janeiro en Brasil.

Aunque tenían planificado retornar este domingo, tuvieron una serie de problemas en el aeropuerto que los terminó dejando varados por horas.

Fue el hijo del periodista deportivo quien reveló el inconveniente que vivieron dado que la aerolínea jamás envió los pasajes.

“Quiero contar una pésima experiencia con Sky. Estoy en Río de Janeiro y el día sábado compré pasajes para devolverme a Santiago porque mañana en la mañana muy temprano tengo que trabajar”, comenzó contando en una Instagram Storie recogida por Página 7.

“Compré mis pasajes, me cobraron en el banco, me llegó el comprobante de Banco de Chile y nunca me llegaron los pasajes”, reveló. “Y, ahora, llego al aeropuerto y no me dejan embarcar“, agregó con evidente molestia.

Tras ello, intentó obtener una solución de parte de la aerolínea, quienes le habría dicho que no se registró la reserva, por lo que debía reclamar al banco, puesto que le aseguraron que “ellos no tienen nada que ver”.

“Pero, claro, para cobrar sí que no tienen problemas, pero para embarcarte sí se te complica la cosa“, lanzó enojado.

El deportista insistió, por lo que se contactó con Sky: “Cuando al fin me contestaron pidieron enviar toda la información y que iban a resolver el caso en 24 horas. Yo no tenía 24 horas”, dijo.

“No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Deberíamos estar en Santiago ya. No nos han dado ninguna solución“, sumó.

Debido a este percance, Nicolás Solabarrieta optó por comprar otro vuelo de regreso a Chile, sin embargo, tuvo nuevamente problemas: “Me tuve que comprar un pasaje en Latam y, no lo puedo creer, estamos literalmente embarcando y dice que el vuelo está atrasado por dos horas”.

Afortunadamente, el influencer y su pareja lograron regresar al país en el vuelo de la segunda aerolínea, según contó en sus redes sociales.