Carmen Gloria Arroyo, conocida como “La Jueza“, compartió un sensible y sincero mensaje en sus redes sociales en el marco del Día del Padre.

En su escrito, la abogada recordó el abandono de su progenitor, quien desapareció de su vida cuando ella tenía tan sólo 13 años.

“Papá: el domingo celebramos el día del padre y por primera vez necesito decir algo, no sé si la menopausia me pone más sensible, si quizás son los años de más o los días grises, pero lo haré”, escribió Carmen Gloria de partida en su cuenta de Instagram.

Carmen Gloria Arroyo le dedicó sincero mensaje a su padre biológico en redes

“Llevo 5 décadas pasando el día del padre sin ti y pensaba que a los casi 60 años ya no dolería, me equivoqué“, continuó la letrada.

Arroyo manifestó que aquellos 13 años junto a su papá habían sido suficientes para heredar su disciplina, orden, gusto por la lectura y sentido del humor.

“Fueron las lágrimas por tu ausencia las que me hicieron perder la inconsciencia de la niñez y llegar apresurada a la madurez”, añadió en su desahogo.

“Gracias a las carencias que nos hiciste pasar, descubrí que una madre sola es capaz de parar el mundo para tener un plato para sus hijos, convirtiéndose en mi inspiración en la búsqueda de justicia social y empoderamiento femenino“, expresó la abogada.

En su íntimo mensaje, Carmen Gloria aprovechó de destacar la figura paterna que la acompaña hasta el día de hoy, quien, según sus palabras, no le falló en ningún paso importante: “Me enseñó que se puede ser un gran padre sin compartir esa genética que reemplaza el cariño y la ternura“.

“Hoy te perdono y te agradezco la oportunidad que en tu ausencia me convirtió en una mujer fuerte pero que aún llora tu ausencia”, cerró La Jueza.