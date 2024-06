Claudio Valdivia abandonó "Ganar o Servir" debido a problemas de salud en su rodilla y una lesión crónica. El competidor se despidió explicando que no quería ser una molestia en el equipo y que su dolencia lo obligó a suspender toda actividad física. Fuera del programa, reveló que ninguna de las chicas del reality le interesaba sentimentalmente, mencionando que le hubiera gustado conocer a Julia Fernandes, pero no coincidieron dentro del encierro.

Claudio Valdivia abandonó “Ganar o Servir” hace una semana aproximadamente debido a una compleja situación de salud.

“No quiero ser una molestia en el equipo. Es la rodilla y también una lesión crónica que arrastro desde el 2016“, explicó el competidor cuando se despidió de sus compañeros.

La dolencia obligó al entrenador de fútbol a suspender todo tipo de actividad física, además de someterse a diversos exámenes bajo la supervisión de un traumatólogo.

Claudio Valdivia reveló qué compañera le interesaba en “Ganar o Servir“

Ya fuera del espacio de telerrealidad, el hermano de Jorge Valdivia reveló qué integrante del show le llamó la atención sentimentalmente hablando. Cabe descartar de partida a Blue Mary, a quien el DT ha tildado en más de una ocasión como una amiga únicamente.

En conversación con AR13, Claudio confesó que ninguna de las chicas con quien ingresó al reality de Canal 13 era de su interés realmente.

“Las conocía a todas. Y con Oriana, que al principio podríamos haber tenido algo, no se dio. La Fran (Maira) era muy chica para mí, tampoco se dio”, explicó al medio citado.

“Daniela Colett cuando ingresa va directo con Luis Mateucci. Faloon, no, Camila, no, Mariela, no”, continuó, para luego pronunciar un nombre: “Me hubiera gustado conocer a Julia Fernandes, pero no coincidimos dentro del encierro”.

Y es que la brasileña fue confirmada como la nueva participante de “Ganar o Servir“, sin embargo, su ingreso aún no ha sido emitido por TV, por lo que Valdivia no alcanzó a compartir con ella antes de abandonar el reality.