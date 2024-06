El periodista Antonio Quinteros, exrostro de Canal 13, estuvo presente en “Todo va a estar bien“, donde se refirió a su salida de dicha emisora, además de lanzar un desahogo respecto al actual “culto a la juventud”.

El comunicador sostuvo buenas impresiones respecto a su antigua casa televisiva. “Fue una empresa extraordinaria, con una cantidad de beneficios que yo creo que hoy día no existen (…) en ese tiempo, El Mercurio y Canal 13; llegar ahí, era un sueño“, manifestó.

Con ello, sin embargo, reveló que su sueldo no era tan bueno: “A mí no me pagaban tanto, pero era tan bueno el nivel de beneficios que se compensaba una cosa con la otra. Salud, educación, bonos, en fin. Yo desde esa perspectiva no tengo ningún reclamo, al contrario, fue una empresa fantástica“.

Antonio Quinteros por su salida de Canal 13 y actual “culto a la juventud”

“Siempre periodista no más. Tampoco ganaba una fortuna ni mucho menos. Si lo bueno fue que siempre en el Canal 13 existió indemnización a todo evento. A mí cuando me despidieron, me pagaron todos los años que yo había estado”, confesó Antonio.

En la misma línea, Quinteros compartió una reflexión ligada a su rubro: “Decir que ‘aseguraste tu futuro’… Yo no sé si hay algún periodista que pueda decirlo. A mí me pagaban bien, pero de ahí a asegurar el futuro, no. Nadie asegura generaciones en el periodismo, bajo ninguna circunstancia“.

El comunicador salió de las pantallas de Canal 13 el 2017, a eso de sus 55 o 56 años, aproximadamente. En tal contexto, Antonio dijo que a las personas de tal edad les cuesta mucho más encontrar trabajo.

“Una de las cosas que más me ha impresionado es que en esta sociedad que hemos construido nosotros, se armó un culto a la juventud permanente, que es una soberana imbecilidad a mi juicio“, lanzó.

“Acá cada día somos mayores; somos más mayores, y cada día se denosta más, y nadie se preocupa de los viejos, digamos (…) ni siquiera a los 50; te echan a los 45 y te empieza a costar encontrar pega“, enfatizó.