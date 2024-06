En la despedida del futbolista Nicolás Peric, artistas urbanos Marcianeke y AK4:20 generaron polémica al no poder compartir mucho tiempo en la cancha. Tras el evento, Fernando Solabarrieta lanzó una desafortunada frase al referirse a los cantantes urbanos como un "zoológico" en una entrevista radial. AK4:20 posteriormente respondió en un podcast criticando al periodista por falta de respeto y recordándole su responsabilidad como figura pública.

En febrero pasado se realizó la despedida del futbolista nacional Nicolás Peric en un partido amistoso donde estuvieron invitadas varias figuras del espectáculo, entre ellos artistas urbanos.

Fue así que hasta allí llegaron Marcianeke y AK4:20, quien dejaron el evento con polémicas, puesto que no pudieron compartir en la cancha por mucho tiempo. El hombre detrás de “Dimelo Ma"” alcanzó a estar apenas unos minutos, mientras que el cantante de “Me arrepentí” ni siquiera entró al terreno de juego.

Posterior a la despedida, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta conversó con Jorge Gárces en su programa de radio de La Metro FM, quien se desempeñó como técnico del equipo de Nicolás Peric, además del futbolista, donde lanzó una desafortunada frase.

“Me dijeron que estuviste a cargo de unos jugadores, de cantantes urbanos”, le comenzó preguntando el ex de Ivette Vergara. “Uuh no me digas nada, fue ultra cómico la cosa”, le respondió, ante lo que Peric explicó el altercado con AK4:20.



“¿Cómo es dirigir a todo ese zoológico profe?”, le consultó burlescamente Solabarrieta a Garcés en ese entonces.

Ahora, a más de tres meses del evento, el cuestionado cantante urbano fue consultado al respecto en el podcast “Vamo a Calmarno“, donde arremetió contra el periodista.

“Creo que está equivocado. Pienso que ellos mismos son los que después exigen respeto, cuando no te respetan. Que no se le olvide que nosotros somos personas“, dijo de entrada, según recogió Página 7.

“Yo podría decir: ‘Mira el viejo de mierda (sic) cómo habla’. Pero, ¿para qué me voy a calentar la cabeza y bajarme al nivel de ser irrespetuoso?”, reflexionó.

Pero sus palabras no se detuvieron ahí: “No somos un zoológico, nosotros no somos animales, yo no soy alguien al que tú puedas tildar de cualquier cosa. Para exigir respeto, tú tienes que respetar primero”, añadió AK4:20 sobre Solabarrieta.

Sumado a ello, Bastián D’Amonte -nombre real del artista urbano- le recordó al periodista que es un personaje público con influencia, por lo tanto, “no puede hablar cualquier cosa, menos tildar de zoológico”, le recomendó.