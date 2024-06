El periodista de farándula, Sergio Rojas, se cruzó con Arturo Vidal y su pareja, Sonia Isaza, en el aeropuerto; encuentro que estuvo marcado por la incomodidad. Rojas compartió el registro del momento en Instagram, donde destacó la amabilidad de Sonia y la negativa de Vidal a enviar saludos a su programa "Que te lo digo". En el video se observa a Sonia defendiéndose de supuestas acusaciones de Rojas, mientras Vidal pide no ser grabado.

El periodista de farándula, Sergio Rojas, se encontró en el aeropuerto con Arturo Vidal y su actual pareja, Sonia Isaza. El momento llamó la atención por la evidente incomodidad en el aire.

El comunicador compartió el registro del encuentro en su perfil de Instagram, donde escribió: “Ayer me encontré en el aeropuerto con Vidal y Sonia su novia que fue a diferencia de él muy gentil“.

En el video, se aprecia cómo Sergio se acerca a Arturo para pedirle un saludo para su programa “Que te lo digo“. “No puedo, de verdad. No puedo mandar saludos a los programas”, le responde el futbolista alejándose de la cámara.

“Usted es el que me ha tirado a mí diciendo cosas que no son”, le lanzó Sonia al periodista. “Todo lo que dices es falso. Me han tirado muy duro”, continuó Isaza en un tono bastante tranquilo.

“¿Todo bien con Arturo?”, le consulta el comunicador, a lo que la colombiana le responde que siempre está todo bien con él.

“No grabes más”, le pide Vidal a Rojas, por lo que el comunicador termina despidiéndose y alejándose de la pareja.

En su red social, Sergio plasmó su apreciación sobre Sonia, a quien nunca había visto: “Me llevé una sorpresa tras no conocerla en persona… Es muy piola, no se ve musculosa como en sus fotos de insta, relajada, diferente a lo que se ve en sus redes“.

“Aunque él no quería que ella hablara conmigo lo hizo igual marcando territorio… Sin duda se ve que en esta relación manda calzón!!!!! He dicho caso cerrado!!!!!! Les gusta esta pareja??? (sic)”, cerró el periodista.