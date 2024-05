En el último capítulo de "Ganar o Servir", Luis Mateucci reveló detalles sobre su quiebre con Daniela Aránguiz, mencionando, además, que se enteró de situaciones que no hablaban bien de su pareja. El argentino dijo sentir que Daniela le falló como pareja; especialmente al descubrir una conversación entre su mejor amigo y ella, en la que hablaban mal de él. Mateucci expresó que no volverá a la relación, y destacó la importancia de la confianza en una pareja.

En el último capítulo de “Ganar o Servir“, Luis Mateucci volvió a referirse a su relación con Daniela Aránguiz, entregando algunos detalles de las cosas que contribuyeron al quiebre entre ambos.

El argentino, en conversación con Pangal Andrade, contó que se había enterado de “Un par de cosas. No de infidelidad; un par de cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas“.

El deportista le preguntó a Luis cuánto tiempo habían estado juntos, a lo que Mateucci le contestó que un año. En la misma línea, Andrade le consultó al trasandino si estaba enamorado de Aránguiz, cosa que el chico reality afirmó.

Luis Mateucci lapida relación con Daniela Aránguiz

“Sí, pero es que el amor… Si las cosas no funcionan… Me falló. Me falló como pareja. Yo me porté mal en Viña, entonces le escribe a mi mejor amigo: ‘Che, y el Luis qué hizo, ¿viste algo?’, y empiezan a hablar y al final terminan hablando mal de mí. Tu pareja y tu amigo“, reveló Luis.

Mateucci contó que se había enterado de tal conversación entre su mejor amigo y Daniela una vez en que discutió con ella, momento en que la panelista de TV le señaló que no sabía qué tan amigo de él era, realmente, el sujeto en cuestión.

“No voy a volver”, finalizó diciéndole Luis a Pangal. El argentino habló también del tema con Claudio Valdivia, a quien le dijo que Aránguiz tenía “Un montón de cosas buenas, pero tiene dos o tres actos hacia mí, malos, que valen más que todas las otras cosas buenas”.

“No debería ser así, porque si no puedo confiar en mi pareja, ¿en quién voy a confiar? (…) ese acto malo vale más que los tres buenos, porque los tres buenos ¿qué son? (Que es) cariñosa”, continuó.

“Es lo que yo digo. A vos te pueden amar, pero si después van y te son infiel, ¿de qué sirve que te amen?“, cerró el argentino.