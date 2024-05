Este lunes, se llevó a cabo la primera audiencia en el juicio que enfrenta a Maite Orsini y Daniela Aránguiz, esto luego de que la diputada se querellara en contra de la exesposa de Jorge Valdivia por injurias graves.

En la instancia, los abogados de la parlamentaria ofrecieron a la panelista de TV un acuerdo de conciliación, el cual fue rechazado.

“Ella quería disculpas públicas, que yo me silenciara y que nunca más la nombrara. Mi libertad de expresión ya me la callé por muchos años; no me voy a quedar callada por nadie nunca más en mi vida (…) si Jorge es un hombre inteligente, va a querer parar esto aquí. Ellos pueden retirar la querella”, explicó Aránguiz este martes en “Sígueme“.

Hija de Daniela Aránguiz y Valdivia testificará a favor de su madre

En el programa, Daniela confirmó la participación de su hija en el juicio como testigo clave a su favor. “Ese testigo es muy fundamental, y puede ser muy complicado para ella (Maite), sobretodo en su carrera“, anticipó la exchica reality.

Con ello, la expareja de Valdivia reveló que en un principio no estuvo muy de acuerdo con la participación de su hija, Agustina, en el asunto judicial.

“Yo quiero hablar con mucho respeto porque no voy a romper códigos con ella. Lo primero, quiero decir que mi hija este año ya cumple 17, le faltan un par de meses, y ya el próximo año es mayor de edad. No estamos hablando de una niñita“, manifestó Aránguiz

La exparticipante de “Tierra Brava” dijo que se trataba de “una adolescente que entiende todo y es tremendamente inteligente. Es una petición de ella, que yo al principio no estaba muy de acuerdo, pero siempre voy a respetar la opinión de mi hija con todos los resguardos que eso lleve”.

“Los jueces están preparados para poder hacerle la entrevista a un testigo que sea menor de edad. Son cosas que están resguardadas, no va a ser público, no va a entrar prensa, yo nunca la voy a querer exponer públicamente“, continuó Daniela.

La panelista reveló un último detalle antes de dejar de hablar del tema: aseguró que su hija se trataba de un testigo clave en contra de Orsini pues “estamos hablando de primeras personas” en el caso.