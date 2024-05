Un juzgado de Nuevo México rechazó las solicitudes de Baldwin para desestimar los cargos que se le acusan tras la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins: apuntar negligentemente con un arma de fuego y contribuir a normas de seguridad laxas en el set del rodaje de "Rust". La defensa del actor presentó dos mociones para anular la acusación, argumentando que el FBI había roto el arma utilizada y que las acusaciones no cumplían con el estándar para el cargo de homicidio involuntario. La jueza rechazó las argumentaciones de la defensa, afirmando que no hubo prejuicio en el proceso. El juicio de Baldwin está programado para el 9 de julio.

Alec Baldwin tendrá que seguir esperando a su juicio por presunto homicidio involuntario, cargo por el cual es acusado debido al trágico incidente ocurrido durante el rodaje de “Rust“, que terminó con la directora de fotografía, Halyna Hutchins, fallecida a causa de un disparo.

Y es que recientemente, un juzgado de Nuevo México rechazó las solicitudes de Baldwin para desestimar los cargos en su contra. En concreto, Baldwin es acusado de “apuntar negligentemente” con un arma de fuego a Hutchins, además, se le atribuye el contribuir a “normas de seguridad laxas en el set”, según informa Variety.

A principios de este mes, la defensa del actor, compuesta por Alex Spiro y Luke Nikas, presentó dos mociones para anular la acusación contra Baldwin.

Rechazan solicitud de Alec Baldwin para desestimar cargos

La primera moción alegaba que el FBI había roto el arma utilizada en la escena, impidiendo a la defensa demostrar que el arma no funcionaba en el momento del tiroteo. La segunda moción argumentaba que las acusaciones no cumplían con el estándar requerido para un cargo de homicidio involuntario.

Los abogados del intérprete argumentaron, además, que la fiscal Kari Morrissey actuó “de mala fe” presentando al gran jurado información exculpatoria y negando a la defensa la posibilidad de presentar testigos.

El medio citado y The New York Times detallan que la jueza Mary Marlowe Sommer desestimó todos los argumentos presentados por los abogados de Baldwin, afirmando que el gran jurado no tenía ningún tipo de prejuicio contra el actor, como se señalaba en las peticiones.

Sommer sostuvo que había leído “palabra por palabra” la carta de la defensa a los jurados, y que las acciones de la fiscal no afectaron la capacidad del jurado para realizar una investigación independiente.

Tras el rechazo de las mociones, el actor podría enfrentar hasta 18 meses de prisión si es declarado culpable por la muerte de Halyna. Por ello, Baldwin deberá seguir esperando su juicio, programado para el próximo 9 de julio.

Cabe recordar que en abril de este año, Hannah Gutiérrez Reed, responsable de las armas en la película “Rust“, fue sentenciada a 18 meses de prisión efectiva por homicidio involuntario.

La misma jueza Sommer determinó su reclusión en un centro correccional para mujeres en Nuevo México, declarando que Gutiérrez Reed convirtió un arma segura en una letal, lo que resultó en la muerte de la directora de fotografía.