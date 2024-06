Rumania goleó a Ucrania este lunes en el arranque del grupo E de la Eurocopa 2024, en duelo jugado en el Allianz Arena de Múnich y que tuvo como inesperado protagonista al Vladimir Putin.

El nombre del presidente ruso fue entonado por fanáticos rumanos durante la victoria de su Selección, aludiendo al conflicto armado entre Ucrania y Rusia.

De acuerdo a 20 Minutos, cuando la victoria parecía segura para el combinado ‘tricolor’, miles de hinchas empezaron a gritar a favor del mandatario ruso.

“Putin, Putin, Putin”, se escuchó desde las tribunas del estadio del Bayern Múnich.

Vale mencionar que los gritos con referencias geopolíticas han sido recurrentes en los primeros días de la Eurocopa 2024.

Ya se registraron tensiones similares entre las hinchadas de Serbia y Albania, y en las calles de Alemania se han ofensas entre fanáticos de otras selecciones.

Romania 🇷🇴 fans were chanting "Putin" to Ukraine

and then went on beat them 3-0pic.twitter.com/uUn7sCtucr

— Euro 2024 (@TotalFootbol) June 17, 2024