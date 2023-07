La panelista de Zona de Estrellas Daniela Aránguiz decidió “cerrar” los capítulos de polémicas en torno a su exesposo Jorge Valdivia, confirmando además su relación con el exchico reality Luis Mateucci.

A través de sus historias de Instagram, Aránguiz subió una fotografía de sí misma donde aconsejó a sus seguidores a que “no hablen gratis, ahora se factura”.

Tras ello, dejó un mensaje más contundente, en relación con las polémicas que ha protagonizado durante el 2023, tras dar a conocer su ruptura con Valdivia.

“Con esta me despido”, lanzó entonces. “La verdad estoy en un momento de mi tan rico, feliz y enamorada, que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto”, exclamó la exchica Mekano.

“Solo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde cero y ojalá puedan sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos”, añadió en el mensaje.

Respecto a su estado actual, sobre estar “feliz y enamorada”, la propia Aránguiz confirmó a qué se refería con su publicación, luego de que horas después compartiera una nueva historia, esta vez siendo una foto acompañada con Luis Mateucci.

En la postal, Mateucci mira a Aránguiz desde una distancia íntima, a lo que la influencer escribió: “Quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mí”, junto a un mensaje a su amor que decía estar “contando los días para verte”.

Daniela Aránguiz protagonizó múltiples conflictos con Valdivia y Maite Orsini, a quien apuntó como la pareja del deportista.

Fueron tantos los relatos de Aránguiz compartidos en programas de televisión y sus redes sociales, que la parlamentaria lanzó un comunicado asegurando que “acá hay personas que viven de hacer pública su vida privada y que difunden mentiras a diestra y siniestra”.

“¿Así que yo vivo de mi vida privada? Sí, y lo voy a seguir haciendo. Porque, lamentablemente, mi exmarido se gasta la plata de mis hijos invitándote a viajar a ti. Si quieren pruebas, yo las tengo”, le respondió entonces Aránguiz.