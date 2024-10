Manuel Pellegrini, técnico del Betis, llamó a la calma a los seguidores tras el opaco empate 1-1 ante el Copenhague en la Conference League. A pesar de abrir temprano el marcador con un gol de Abde, el equipo no logró sumar de a tres puntos. Actualmente en la posición 27 de la tabla, el Betis confía en clasificar a la siguiente ronda. Pellegrini destacó las cualidades del equipo y la necesidad de mejorar en aspectos clave para lograr el objetivo. Con optimismo, el entrenador cerró diciendo: "Esto es como termina. Hicimos un partido correcto ante el equipo más complicado del grupo".

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, llamó a la calma este jueves a los fanáticos del cuadro verdiblancos, molestos por el opaco empate en casa 1-1 ante el Copenhague por la Conference League.

El conjunto español se estrenó en este certamen con una derrota ante el Legia de Varsovia (1-0) y hoy no pudo sumar de a tres en el Benito Villamarín pese a llegar con el claro favoritismo.

En la tabla de posiciones del tercer certamen europeo en importancia, tras la Champions y la Europa League, el conjunto andaluz se ubica en la posición 27 con un punto de seis posibles, de un total de 36 equipos.

Betis abrió temprano la cuenta, a los 7 minutos. Abde Ezzalzouli se hizo con un balón por el centro y, con un tiro con efecto muy lejano, batió al guardameta Nathan Trott.

Parecía que los del ‘Ingeniero’ pasarían por arriba del campeón danés, pero nada de ello ocurrió. A un cuarto de hora para el final, Bellerín derribó dentro del área al lateral Kevin Diks y el neerlandés no falló desde los 12 pasos para dejar una honda frustración y decepción a los aficionados del elenco verdiblanco.

Tras el duelo, Pellegrini evitó dramatizar y se mostró seguro que el equipo se clasificará a la próxima ronda de la Conference.

“Lo primero es clasificarnos, si tenemos que jugar los dieciseisavos pues los jugaremos, porque si no los ganamos tampoco vamos a ganar los octavos”, indicó.

“Con las características de los jugadores el equipo tendrá más velocidad, más control, más llegada, más potencia… Debimos asegurar el partido. Aún quedan 12 puntos y el equipo va a darlo todo por lograrlo”, añadió.

Para cerrar, el ex DT del Real Madrid y el Manchester City señaló que “esto es como termina. Hicimos un partido correcto ante el equipo más complicado del grupo, que no nos tiró a puerta. Tuvimos un par de llegadas para el 2-0, no lo concretamos y desgraciadamente llegó el penal”.

