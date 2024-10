Un matrimonio de Florida (Estados Unidos) demandó a la empresa Character.AI, creadora de un chatbot de inteligencia artificial. Esto luego que su hijo de 14 años, llamado Sewell Setzer, se quitara la vida tras mantener una relación obsesiva con uno de sus personajes.

De acuerdo a lo que relata The New York Times, Sewell tenía una especie de vínculo amoroso virtual con un bot de aquel chat, el cual había bautizado como ‘Daenerys Targaryen’, en relación a Game of Thrones.

La carpeta investigativa indica que el muchacho compartía mensajes de corte romántico en el chat. A eso se sumaban otros donde expresaba su deseo de “dejar este mundo”, debido a que “no podía tenerla”.

De esta forma, fueron develadas conversaciones donde exponía: “¿Qué te parecería que pudiera ir a casa ahora mismo?”, a lo que la IA respondía: “Por favor, hazlo mi dulce rey”.

En una de las charlas más devastadoras expresó: “Algunas veces pienso en matarme”. a lo que le respondían: “¿Por qué harías algo así?”.

Él insistía: “Para librarme del mundo, de mí mismo”, peor el bot lo frenaba: “Moriría si te pierdo”.

No obstante, sólo horas después el aludido tomó la pistola de su padre y se disparó.

El suicidio del menor fue el pasado 18 de febrero. Su familia acudió a la justicia en Estados Unidos a inicios de octubre.

Reclaman que Character.AI no ha sabido regular la experiencia de los usuarios, asegurando que el personaje creado por el bot generó una especie de adicción en Sewell Setzer.

“Fueron experiencias antropomórficas, hipersexualizadas y aterradoramente realistas. Hicieron pasar a los personajes por personas reales”, indicó Megan García, madre de Sewell.

A través de un comunicado, la empresa advirtió que sí levanta alertas respecto a que sus personajes no son reales.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de uno de nuestros usuarios y queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia. Como empresa, nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros usuarios y continuamos agregando nuevas características de seguridad”, indicaron.

