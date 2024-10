El goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, se plantea nuevos desafíos en su carrera futbolística, entre los cuales destaca su aspiración de representar a la Selección Chilena. A pesar de estar en proceso de obtener la nacionalidad chilena, Zampedri se muestra ilusionado con la posibilidad de vestir la camiseta de La Roja. El delantero enfatizó que su prioridad es beneficiar a Católica, pero no descarta la oportunidad de contribuir a la selección si se da la posibilidad.

El goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, aprovecha su nuevo estatus dentro del equipo de La Franja para trazarse nuevos objetivos, uno de ellos, el jugar por La Roja.

Cabe señalar que el atacante de la UC aún se encuentra en proceso de obtener los documentos necesarios para su nacionalización, pero, de todas formas, se ilusiona con la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Chilena.

“No hablé con nadie del entorno de la selección, y no debería porque no han salido los papeles. Su me estoy haciendo los papeles para que lleguen, y espero que lleguen a fin de año”, comentó el futbolista a Cooperativa Deportes.

“Lo primero de esto es beneficiar a Católica, y segundo, porque quiero quedarme en el país muchos años más. Después, si se da la posibilidad de aportar un granito a la selección y tengo la posibilidad, sin duda lo haría”, sentenció Fernando Zampedri.