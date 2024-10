En marzo de este año Francisco Kaminski y Carla Jara pusieron fin a sus más de 11 años de matrimonio en un polémico y publico quiebre. Tras varias declaraciones cruzadas, la ex Mekano terminó sindicando a Camila Andrade como la tercera en discordia en el fin de su relación.

De ello ya han transcurrido casi ocho meses y la ex Caja de Pandora se refirió a la controversia nuevamente, donde empatizó con la reacción de la actriz.

Todo se dio en un adelanto de Podemos Hablar, programa de CHV por donde ya pasaron Kaminski y Jara contando sus puntos de vistas del fin del matrimonio, sin embargo, ahora fue el turno de la ex Gran Hermano.

En la instancia, la animadora volvió a insistir en que jamás fue parte de una infidelidad, no obstante, hizo su mea culpa por el polémico beso compartido con el locutor radial en el Festival de Puente Alto: “Yo comprendo que es un coqueteo que puede verse muy diferente de donde se mire, y que puede incluso haber dolido por la otra parte. No es el beso, yo he animado otros festivales, y no es el beso el acto en sí, es la atmósfera que se genera“.

A lo que sumó: “Me costó asumir que efectivamente me estaba pasando algo, que estaba sintiendo algo, asumir que era algo más que una amistad. De ahí en adelante ocurre esta situación que nadie hubiese querido para nada”.

Respecto a la reacción de Carla Jara, Camila Andrade admitió que se puso en el lugar de la esposa de Kaminski, ante lo que confesó: “La comprendo, entiendo la rabia quizás, la impotencia, el no entender, pero yo también creo que hay ciertas cosas que pasan en un matrimonio, que tienen que ver con la pareja y la comunicación y de eso yo no soy parte, nunca fui parte. Pero la comprendo, desde esta humilde tribuna y que se puede ver medio injusta”.

La ex Gran Hermano incluso reveló que pensó en algún momento reunirse con Jara para aclarar la situación, pero pronto concluyó que no era necesario.

Cabe mencionar que antes de su paso por el reality de CHV, Camila Andrade se mantuvo en el centro de las críticas, las cuales terminaron por cruzar un límite según reveló en la misma entrevista a CHV, esto pues incluso recibió amenazas de muerte.

Así le enviaban mensajes “diciéndome que no me aparezca en distintos lugares, sino, me iban a matar”. Pero no solo eso: “‘No digas donde vas a estar’, ‘te vamos a matar’, o si no ellos me incitaban a que yo me matara, suicidara, a que me matara en mi departamento. Hicieron gráficas… fue lo que más me afectó”, relató.

Uno de los ataques más álgidos fue cuando recibió una fotografía de sí misma en el Servicio Médico Legal, haciendo alusión a que estaba muerta: “Una foto mía afuera de mi departamento con una bajada que decía ‘Camila fue encontrada muerta"”.

Camila Andrade admitió que este fue un momento “agrio” en su vida y que incluso la llevó a encerrarse en su casa por miedo a que se materializaran las amenazas.