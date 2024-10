Tras trabajar juntas en “La memoria infinita”, Maite Alberdi y Paulina Urrutia entablaron una amistad entrañable que perdura hasta hoy.

Así como la cineasta fue testigo de todo el proceso de Alzheimer de Augusto Góngora, esposo de la actriz, durante la grabación del documental, ahora también ha acompañado a Urrutia tras develarse su diagnóstico de cáncer.

Fue a comienzo de este mes que en una entrevista con Claudia Conserva, la ex Ministra de Cultura contó que padece cáncer de mama triple negativo, todo esto después de que fuera captada en un video grabado por un fanático donde se le vio con un aspecto muy diferente al usual.

“Mi diagnóstico es que tengo un cáncer mamario triple negativo y eso es lo que me pasa, ese es mi diagnóstico. Supe de esto, que eso es lo simbólico, no sé, cuando justamente el día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto. Fue impactante para mí, cuando yo no alcancé a salir de una pena, para comenzar a vivir otro duelo, ¿me entiendes?, eso fue lo impactante”, contó en ese entonces a la animadora de Mija.

A unas semanas de la noticia, Alberdi se refirió a cómo Paulina Urrutia se ha tomado el diagnóstico: “Es doloroso, por supuesto, porque la Paulina está enfrentando un duelo y fue un duelo que vino muy rápido con la enfermedad“, dijo en conversación con Página 7.

“Creo que ha sido un golpe duro para ella y para todas las personas que la queremos, pero la gracia que tiene la Paulina es que es una luchadora optimista”, aseguró.

La cineasta nominada al Óscar también se refirió a la entereza con la que la actriz ha enfrentado la enfermedad: “Siempre va a ser un ejemplo de cómo enfrentar las dificultades, sin esconderse, conversando, de manera valiente y con mucha paz. Yo creo que todavía me queda mucho que aprender de la Paulina“.

A lo que añadió: “Transmite paz y entusiasmo. Uno siempre siente que las enfermedades son ingratas, sobre todo en este contexto, pero pienso que ella tiene la valentía de nunca esconderse cuando está viviendo algo difícil y creo que es importante y es un aporte que comparta esa experiencia”, concluyó.