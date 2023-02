Según explicó el anticuario, el día en que la PDI allanó su casa él no se encontraba en el lugar ya que había ido al cerro a buscar un gato que se le había perdido.

“Uno nunca está preparado para esto. Te viene una sensación de shock, sobre todo porque sientes también la angustia de Tonka (Tomicic)”, mencionó a La Tercera.

“Es una situación donde se te producen muchas cosas a nivel cerebral que son bastante indescriptibles, porque entran a tu lugar íntimo, pero por otro lado hay también una gran tranquilidad, porque qué sentido tiene”, añadió.

“Se creó una suerte de fetiche”

Junto con señalar que en el último tiempo se ha amplificado todo lo que tiene que ver con él y la animadora, explicó que luego del revuelo causado por la investigación en su contra había optado por el silencio.

“Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios. En el fondo, show business, como se dice en inglés, cuyo precio es carísimo”, indicó.

En cuanto a la investigación propiamente tal, Parived afirmó que pese a que Fiscalía comenzó con las diligencias en 2017, hasta ahora no ha sido citado a prestar declaración, “ya sea ante el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile”.

“Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual. En estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida”, advirtió.

Si bien admitió que recurrió a préstamos informales para mantener su negocio después del Estallido Social y la pandemia, aseveró que los fue pagando con “cheques y transferencias de manera lícita”.

“Sostengo mi inocencia”

“Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo”, precisó.

En tanto, pese a que no quiso referirse a su relación con Harold Vílches, un conocido contrabandista de especies de lujo que se encuentra condenado por sus delitos y que es conocido como el “Rey del oro”, aseguró que “no ha hecho actividades comerciales con él”.

Lo anterior pese a que en 2022 el propio Vílches aseguró haber tenido una relación comercial con Parived y Tonka Tomicic. “Me deben aproximadamente 40 millones. Tengo los documentos que acreditan un pago pendiente”, afirmó en aquella oportunidad, a propósito de la venta de unas monedas de plata.

Por su parte, Parived indicó que, de alguna manera, se ha hecho una caricatura de él ante la opinión pública.

“Se ha hecho de mí un fetiche (…) Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo. Las personas que hacen eso no lo hacen con mala intención, sino que lo usan como un medio, porque al yo permanecer tanto tiempo en silencio y no manifestando qué hacía o quién era, dio paso a esas cosas”, se descargó.

Recordemos que en libertad y con arraigo nacional quedó Marco Antonio López, quien el jueves 2 de febrero fue formalizado en el marco del “Caso Relojes”. El plazo de investigación se fijó en 120 días.