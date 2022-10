Luis Pedraza estuvo invitado al último capítulo de La Divina Comida, donde habló de sus inicios en la música. En este sentido, quien fuera conocido en Rojo como ‘Toco Toco’, abordó su etapa como pastor evangélico.

En este sentido, el cantante indicó que dejó el programa de talentos de TVN para iniciar esta carrera, la cual dejó después de un tiempo.

“Cuando se termina el programa, yo desaparezco de la tele y en ese entonces ‘Toco Toco’ murió. En ese entonces empiezo a tener una relación con la iglesia evangélica (…) Fui evangélico. Ahora me considero cristiano, nada más. No me considero de una religión específica porque siento que la religión le hace mal al ser humano”, expuso.

En este sentido, el artista aseguró que asumió responsabilidades bastante importantes a muy temprana edad dentro de la iglesia.

“Yo con 23 años, ¿qué le iba a enseñar a la gente?. Renuncié porque desde que nombraron pastor fue una mochila gigante en mi espalda siendo muy joven”, aseguró.

Luis Pedraza y su hermano

Hay que señalar que en la oportunidad el intérprete habló de uno de los momentos más duros de su vida, como fue la muerte de su hermano, hace algunos años.

“Yo estaba en Valdivia, de hecho ese día estuvo en mi show, y al otro día me llaman por teléfono y me dicen que Diego falleció, fue brutal. Yo sentí que en el fondo se había apagado todo, y en ese momento dejó un vacío”, expuso.